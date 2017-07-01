Uğur Mumcu Parkı çok ucuza mı gitti ? 

Büyükşehir Belediyesi, İzmit’te Yenicuma Camii önünde, Mimar Sinan Köprüsü altında, Uğur Mumcu Parkı olarak bilinen bölgedeki boş alanı da çay bahçesi olarak işletilmek üzere ihaleye çıkarttı. İhale, önceki gün yapıldı. 10 yıl süreyle çay bahçesi ve büfe olarak kiralanacak alanla ilgili ihaleye sadece bir istekli katıldı. Muhammen aylık kira bedeli 10 bin TL’ydi. İhaleye tek başına katılan BMT Kafe Hizmetleri firması, muhammen kira bedelinin üzerine 500 TL koyarak, yani aylık 10.500 TL kira taahhüt ederek, ihaleyi kazanmış görünüyor.

Ama bu konuda çok tartışmalar da var. İzmit Belediyesi, kısa süre önce bu bölgenin hemen arkasında, Yenicuma Camii bahçesinde bulunan topu topu 10 metrekarelik bir kapalı olanı olan yer için ihaleye çıkmıştı. Orası, aylık 21.500 TL’ye kiralandı. Uğur Mumcu Parkı alanındaki tesisin kapalı alanı 160 metrekare, açık alanı 400 metrekare olacak. Ama buranın kirası 10.500 TL. İzmitli bir işletmeci arayıp, “İhaleye sadece bir firma katılabildi. Ben ihaleye katılabilsem, oraya 40 bin TL kira taahhüt ederdim” dedi. İzmit Belediyesi’nin ihalesinde daha küçük yer için aylık 21.500 TL bedel çıkıyor.

Büyükşehir Belediyesi’nin aynı bölgede ihaleye çıkarttığı daha büyük mekan için aylık 10.500 TL kira bedeli. Üstelik ihaleye bir tek firma katılıyor.