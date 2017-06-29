Uğur Mumcu Parkı’na çay bahçesi ve büfe için ihale

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, D-100 Karayolu Mimar Sinan Köprüsü’nün Yenicuma Camii tarafına Uğur Mumcu Parkı olarak adlandırılan bölümü çay bahçesi kullanmak üzere kiraya veriyor.

10 YILLIK İHALE

Belde A.Ş. firması üzerinden açılan ihale, bugün saat 10.00’da yapılacak. 160 metrekare kapalı alan, 400 metrekare açık alan olmak üzere toplam 560 metrekarelik alanda kurulacak çay bahçesi ve büfeyi alacak kişi, 10 yıl süreyle işletecek.

1.2 MİLYON TL GELİR

Mimar Sinan Köprüsü’nün kuzey tarafının altına yapılacak çay bahçesi için aylık muhammen bedel 10 bin TL olarak belirlendi. Açık arttırmalı ihalede, bu bedelin daha yukarılara çekilmesi mümkün. Yıllık 120 bin TL, 10 yıllık 1.2 milyon TL artı KDV bedelli ihalede bu alanı kiralayacak işletmeci 15 Temmuz 2017-14 Temmuz 2027 tarihleri arasında burayı işletecek.