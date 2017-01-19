Uğur Mumcu üst üste üçüncü kez şampiyon oldu

Ortaokullar arası yıldız erkekler basketbol il birinciliği heyecanı geçtiğimiz Salı günü oynanan maçlarla sona erdi.

Atatürk Spor Salonu’nda Derince Alparslan ile Özel Bahçelievler Koleji arasındaki üçüncülük maçı bir hayli çekişmeli geçti. İlk periyodu 11-9, ilk yarıyı 26-23, üçüncü periyodu ise 39-33 önde geçen Alparslan maçı 52-49 kazanarak üçüncülük derecesine imzasını attı. Finalde son iki yılın şampiyonu Değirmendere Uğur Mumcu ile Özel Seymen karşı karşıya geldi. İlk yarı başa baş mücadeleye sahne oldu.

İlk çeyrek Uğur Mumcu’nun 10-9 üstünlüğüyle, ilk yarı ise 21-21 eşitlikle geçildi. Değirmendere Uğur Mumcu ikinci yarıda temposunu arttırdı. Üçüncü çeyreği 38-33 üstün geçen ekip maçı 46-33 alarak üst üste üçüncü kez şampiyon oldu. Maç bitiminde düzenlenen törenle dereceye girenlere kupaları verildi. Geçmiş yıllarda elde edilen başarılardan dolayı bu yıl yıldız erkekler basketbolda Kocaeli’nin Türkiye Şampiyonası kontenjanı üçe çıktı. Şampiyon Uğur Mumcu’nun yanı sıra finalde kaybeden Özel Seymen ile üçüncü Alparslan da gruplarda ilimizi temsil edecek.

