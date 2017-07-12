Uğur Temel’den tercih tüyoları

Özel İzmit Uğur Temel Lisesi Fethiye Caddesi Şubesi’nde 18 Temmuz ile 26 Temmuz tarihleri arasında üniversite tercihini yapacak öğrencileri bilgilendirmek amacıyla basın açıklaması düzenlendi.

Basın açıklamasına; Özel İzmit Uğur Temel Lisesi Kurucusu Necip Katırağ ve rehber öğretmenler katıldı.

Rehber Öğretmeni Ömer Faruk Ulu yaptığı açıklamada şunları söyledi:

- “2016-2017 öğretim dönemine başladığımız Ağustos ayından bu zamana kadar geçen stresli ve zorlu süreç 11 Temmuz günü LYS sonuçlarının açıklanması ile sona erecek. Öğrencilerimizin bir yıllık emeklerinin karşılığını görecekleri bu süreci tercihleri ile taçlandırmaları en büyük arzumuz ve hedefimiz olmalıdır. 1 yıl boyunca öğrenciler bu dönem için çalıştılar. ÖSYM’ den yapılan açıklamaya göre 18 Temmuz ile 26 Temmuz tarihleri arasında öğrenciler internet üzerinden ais.osym.gov.tr sayfasına girerek tercihlerini bildireceklerdir. Özellikle bu süreçte hata yapılmaması için mutlaka profesyonel bir tercih hizmeti almalarını öğrencilerimizden önemle rica ediyoruz. Bu yıl tercih hususunda dikkat edilmesi gereken bir takım değişiklikler yapıldı. Öğrencilerimizin tercih bildirimi yapmadan önce bu hususlara dikkat etmelerini önemle rica ediyoruz. Bu yıl meslek liselerine verilmiş bir hak olan sınavsız geçiş kaldırılmış, bunun yerine meslek liseleri ön lisans da kendi bölümlerini seçerken puanlarına ek puan gelecek. Yani artık yerleştirme önceliği diye bir şey bu yıl söz konusu değil.

AÖF’E PUAN TÜRÜ GELDİ

MTOK bu yıl artık kontenjanın boş kalması durumunda farklı bölümlerden mezun olan öğrencilerde tercih edebilecekler. Geçmiş yıllarda açık öğretim fakültesinin bölümleri tercih edilirken YGS puan türü kullanırken bu yıl açık öğretim bölümlerine de puan türü gelmiştir. Bundan dolayı öğrencilerimizin açık öğretim fakültesini dahi tercih etseler yerleşmeleri durumunda önümüzde ki sınava girmeleri durumunda okul puanları yarı yarıya azalacaktır. Bazı bölümlerin puan türleri de bu yıl değişikliğe gitmiştir.

Değişikliğe giden bölümler; Bilgisayar ve Öğretim teknolojileri Öğretmenliği (MF-1) Beden eğitimi ve spor öğretmenliği (TM-2) Kimya öğretmenliği (MF-3) Okul Öncesi Öğretmenliği Özel Eğitim Öğretmenliği İlahiyat. İslami İlimler , İslam Bilimleri , İslam ve Din Bilimleri (TS-1) Digital Oyun Tasarımı (MF-4) El Sanatları(MTOK) , Geleneksel Halk Sanatları(MTOK) (TS-2) Kuyumculuk ve Mücevher Tas (MTOK) , Tekstil Tasarım (TM-2). Bizler Uğur Eğitim Kurumları Rehberlik servisi olarak 14 Temmuz ile 26 Temmuz 2017 tarihleri arasında İstiklal Şube ve Temel Lise olarak öğrencilerimize tercih hizmeti vereceğiz. Tercih desteği almak isteyen öğrencilerimizi kurumlarımıza bekleriz. Tercihe gelecek olan öğrencilerimizden ricamız gelmeden önce gidecekleri kurumdan randevu almalarıdır.”

Ayşegül KALAYCI