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Uğur’da bursluluk sınavı

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Uğur’da bursluluk sınavı
Uğur Eğitim Kurumlarında, bugün de devam edecek bursluluk sınavlarında yaklaşık 2 bin öğrenci ter döktü.

Uğur Temel Eğitim Kurumlarının ilimizdeki 4 şubesinde üç oturumda 5,6,7 ve 9,10,11’nci sınıf öğrencilerine yönelik bursluluk sınavı yapıldı. 21 Ocak’ta sonuçlarının açıklanacağı bursluluk sınavına iki bine yakın öğrenci katıldı. Bursluluk sınavı sonrası başarılı olan öğrencilere çeşitli hediyelerin yanı sıra, başarı durumuna göre yeni dönem kayıt ücretinde indirimler uygulanacak. Uğur Eğitim Kurumlarında 21 0cak’ta gelecek yıl için erken kayıt döneminin başlayacağı da açıklandı. Bu erken dönem kayıtlarının şubat ayı sonuna kadar devam edeceği açıklandı.

Şennur Yıldız
 

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