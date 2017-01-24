UKOME taleplerin çoğunu geri çevirdi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nin (UKOME) yeni yılın ilk olağan toplantısı bugün Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Gökmen Mengüç Başkanlığı’nda yapıldı.

Sekapark Otel’de yapılan toplantıda kentimizin ulaşım konularının yer aldığı 97 maddelik gündem görüşülüp karara bağlandı. UKOME toplantısında, Kartepe Belediyesi’nin talebi doğrultusunda 25 yeni ticari taksi plakası verilmesi onaylandı. Halen 90 ticari taksinin bulunduğu Kartepe’de 25 yeni ticari taksi plakası için belediye tarafından açıklanacak bir tarihte ihale yapılacak.

Sanayi hattında çalışan araçların aynı zamanda Akçakoca Mahallesi’nde hizmet vermelerinin sağlanmaları için belirlenen güzergâhı kullanmalarına izin verilmesiyle ilgili teklif, bu güzergâha belediye resmi plakalı resmi araçlarından 11 Nolu hat konulduğundan talep ile ilgili karar alınmasına gerek görülmedi.

EVRAKLAR TAMAMLANMADI, KÖRFEZ TURU YOK

Selahattin Aktı adlı vatandaşın 27.3.2013 tarihli dilekçesinde 500 yolcu kapasiteli tur teknesiyle Körfez’de gezi yapabilmesi, Karamürsel Yelken Marina’ya bağlanıp yolcu indirip bindirme yapabilmesi, alkolsüz restaurant, çay salonu benzeri faaliyetlerde bulunabilmesi için izin verilmesi teklif de komisyonda ele alındı. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nden firmanın alınması gerekli belgeleri bugüne kadar sağlayarak evraklarını tamamlamadığından talep hakkında karar alınmasına gerek duyulmadı.

VİLAYET TAKSİ ESKİ YERİNDE

Vilayet Taksi Durağı esnafının 3.12.2013 tarihli dilekçesinde; Valilik Binası yeni yerine taşınacak olması nedeniyle mağdur olacaklarını belirtip, Karabaş Mahallesi Belde Sokak’ta faaliyet gösteren durağın, yeni Valilik Binası’nın bulunduğu bölge uygun bir yere nakledilmesini istemişti. Taksi durağı, eski yerinde kalmak için yeni dilekçe verince, bu konuda karar alınmadı.

YENİ GÜZERGÂH TALEPLERİ

6 No’lu Dolmuş Taksi Kooperatif Başkanlığı’nın Şirintepe hat güzergâhının yeniden düzenlenmesi yönündeki talebi de, tramvay projesine göre bu hattın yeniden belirlenecek olması nedeniyle karara bağlanmadı.

10 No’lu Körfez Minibüs ve Otobüsçüler Kooperatifi’ne bağlı İlimtepe-Körfez arası çalışan minibüs hattı ile Belde ve Hizmet Taksi Durakları’nın mevcut yerlerinden kaldırılarak, Tütünçiftlik D-100 geçişi viyadük altına taşınması teklifi; Trafik güvenliği açısından tehlike oluşturacağından durak nakillerinin yapılması mümkün olmadığı nedeniyle talep hakkında karar alınmasına gerek duyulmadı.

Fethiye Şaylan, Yaşar Gülkan ve Mahmut Beyoğlu’nun 29.9.2015 tarihli dilekçesinde; İzmit Yenişehir Mahallesi’nde bulunan Konak Hastanesi’nin yanına 3 araçlık taksi durağı açılmasına izin verilmesi teklifi; gerekli şartlara uygun alan bulunamadığı için kabul edilmedi.

İzmit Belsa Taksi esnafının müştereken vermiş olduğu 31.8.2015 tarihli dilekçesinde; Erenler Mahallesi Gazanfer Bilge Bulvarı sonu Tuana Evleri sınırında yeni bir taksi durağı açılması teklifi de aynı gerekçeyle geri çevrildi.

YASAKLI GÜZERGÂHIN KULLANIM İZNİ

UKOME kararıyla yasal güzergâh üzerinde bulunan tesislere akaryakıt, yanıcı/yakıcı madde taşıyan araçlara 20.00-07.00 saatleri arasında izin verildiği, akaryakıt dolum merkezlerinde izin verilen saatlerde dolum yapılamadığından, LPG ve akaryakıt tankerlerinin yasaklı güzergâhı (Derince Limanı Işıklar ile Yeni Bursa Yolu Kavşağı) 10.00-16.00 saatleri arasında 13 firmaya 3 izin belgesi verilerek kullanmalarıyla ilgili Kocaeli Ticaret Odası’nın teklifiyle ilgili komisyon kararı kabul edildi.

Bu arada, Tarih Koridoru kapsamındaki Kapanca Sokağın trafiğe kapatılması teklifi de kabul edildi. Karamürsel Yalakdere Mahallesi’nde Ticari Taksi Durağı açılması talebi, komisyona havale edildi.

Ağır taşıtların kullanımına yasaklanan D-100 Karayolu’nun Derince Limanı Trafik Işıkları ile Yeni Gölcük Yolu Köprülü Kavşağı arasına zorunlu kullanma gereksiniminde Emniyet Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’nce ağır taşıt izin belgesi verilmesi işleminin Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı’nda yürütülmesine yönelik karar alınması teklifi komisyona havale edildi.

Akmis Seyahat firmasına ait araçların D-100 Karayolu üzerinde ve yan yolda toplu taşıma duraklarını kullanarak bekleme yaptıklarından; trafiği olumsuz etkiledikleri nedeniyle Kocaeli Sabiha Gökçen Havalimanı arasında yapmış olduğu taşımacılıkta D-100 kent içi geçişlerinin iptal edilmesiyle ilgili teklifi komisyona havale edildi.

