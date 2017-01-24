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UKOME toplanıyor; gündemde zam yok

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UKOME toplanıyor; gündemde zam yok
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) aylık olağan toplantısı bugün yapılıyor.

UKOME’nin bugünkü gündeminde toplu taşıma araçlarına zam konusunun bulunmadığı öğrenildi.

500 KİŞİLİK GEZİNTİ TEKNESİ

 UKOME’nin bugünkü gündeminde, eski Valilik binası mevkiinde bulunan Vilayet Taksi Durağı’nın yeni Valilik binası bölgesine taşınmasına yönelik talebi ele alınacak. Ayrıca, bahar ve yaz aylarında İzmit Körfezi’nde özel tur düzenlemek isteyen 500 yolcu kapasiteli bir gezinti teknesi bulunan Selahattin Aktı isimli şahsın İzmit Körfezi’nde İzmit-Karamürsel arasında gezinti amaçlı tur düzenleme talebi ele alınacak.

 

 

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