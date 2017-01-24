UKOME’de yeni kararlar

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) aylık olağan toplantısı bugün yapıldı.

UKOME’nin yeni yılın ilk olağan toplantısı bugün Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Gökmen Mengüç başkanlığında yapıldı. Sekapark Otel’de yapılan toplantıda kentimizin ulaşım konularının yer aldığı 97 maddelik gündem görüşülüp karara bağlandı.

KARTEPE'YE 25 TAKSİ

UKOME toplantısında, Kartepe Belediyesi’nin talebi doğrultusunda 25 yeni ticari taksi plakası verilmesi onaylandı. Halen 90 ticari taksinin bulunduğu Kartepe’de 25 yeni ticari taksi plakası için belediye tarafından açıklanacak bir tarihte ihale yapılacak.

Sanayi hattında çalışan araçların aynı zamanda Akçakoca Mahallesi’nde hizmet vermelerinin sağlanmaları için belirlenen güzergahı kullanmalarına izin verilmesiyle ilgili teklif, bu güzergaha belediye resmi plakalı resmi araçlarından 11 Nolu hat konulduğundan talep ile ilgili karar alınmasına gerek görülmedi.

Selahattin Aktı adlı vatandaşın 27.3.2013 tarihli dilekçesinde 500 yolcu kapasiteli tur teknesiyle Körfez’de gezi yapabilmesi, Karamürsel Yelken Marina’ya bağlanıp yolcu indirip bindirme yapabilmesi, alkolsüz restaurant, çay salonu benzeri faaliyetlerde bulunabilmesi için izin verilmesi teklif; firmanın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nden alınması gerekli belgeleri bugüne kadar sağlayarak evraklarını tamamlamadığından talep hakkında karar alınmasını gerek duyulmadı.

Vilayet Taksi Durağı esnafının 3.12.2013 tarihli dilekçesinde; Valilik binası yeni yerine tanışacak olması nedeniyle mağdur olacaklarını belirtip, Karabaş Mahalllesi Belde Sokak’ta faaliyet gösteren durağın, yeni Valilik binasının bulunduğu bölge uygun bir yere nakledilmesi teklifi; Valilik binasının taşındığı bölgede hizmet vermek istemediklerini ve yerinde çalışmaya devam ettiklerini beyan ettiklerinden, talep hakkında karar alınmasına gerek duyulmadı.

6 No’lu Dolmuş Taksi Kooperatif Başkanlığı’nın Şirintepe hat güzergahının Şirintepe’den kalkış, Merkez Bankası, Yürüyüş Yolu altından Yenicuma, Perşembe Pazarı Kavşağı, Santral, M.Alipaşa, Üçyol, PYark, Kolordu, Yenidoğan, Cezaevinden giriş, Kuruçeşme, Şirintepe olarak düzenlenmesi teklifi; Kent merkezindeki güzergahlar tramvay hattına göre yeniden düzenleneceğinden, talep ile ilgili karar alınmasına gerek duyulmadı.

10 No’lu Körfez Minibüs ve Otobüsçüler Kooperatifi’ne bağlı İlimtepe-Körfez arası çalışan minibüs hattı ile Belde ve Hizmet Taksi Duraklarının mevcut yerlerinden kaldırılarak, T.Çiftlik D-100 geçişi viyadük altına taşınması teklifi; Trafik güvenliği açısından tehlike oluşturacağından durak nakillerinin yapılması mümkün olmadığı nedeniyle talep hakkında karar alınmasına gerek duyulmadı.

Fethiye Şaylan, Yaşar Gülkan ve Mahmut Beyoğlu’nun 29.9.2015 tarihli dilekçesinde; İzmit Yenişehir Mahallesi’nde bulunan Konak Hastanesi’nin yanına 3 araçlık taksi durağı açılmasına izin verilmesi teklifi; Taksi durağı açılması için istenen şartların sağlandığı alan bulunamadığından talep hakkında karar alınmasına gereke duyulmadı.

İzmit Belsa Taksi esnafının müştereken vermiş olduğu 31.8.2015 tarihli dilekçesinde; Erenler Mahallesi Gazanfer Bilge Bulvarı sonu Tuana Evleri sınırında yeni bir taksi durağı açılması teklifi; Uygun alan olmadığından ve bölgeye yakın taksi durakları ile hizmetin sağlandığından talep hakkında karar alınmasına gerek duyulmadı.

Tankerlerinin yasaklı güzergahı

UKOME kararıyla yasal güzergah üzerinde bulunan tesislere akaryakıt, yanıcı/yakıcı madde taşıyan araçlara 20.00-07.00 saatleri arasında izin verildiği, akaryakıt dolum merkezlerinde izin verilen saatlerde dolum yapılamadığından, LPG ve akaryakıt tankerlerinin yasaklı güzergahı(Derince Limanı Işıklar ile Yeni Bursa Yolu Kavşağı) 10.00-16.00 saatleri arasında 13 firmaya 3 izin belgesi verilerek kullanmalarıyla ilgili Kocaeli Ticaret Odası’nın teklifiyle ilgili komisyon kararı kabul edildi.

İzmit Belediyesi’nin Tarih Koridoru Projesi kapsamında Kocaeli Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu’nun kararına istinaden Kapanca Sokağın trafiğe kapatılması ve diğer düzenlemelerin yapılmasıyla ilgili İzmit Belediyesi’nin teklifi kabul edildi.

Karamürsel Yalakdere Mahallesi’nde Ticari Taksi Durağı açılması talebi, komisyona havale edildi.

Ağır taşıtların kullanımına yasaklanan D-100 karayolunun Derince Limanı Trafik Işıkları ile Yeni Gölcük Yolu Köprülüğü Kavşağı arasına zorunlu kullanma gereksiminde Emniyet Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’nce ağır taşıt izin belgesi verilmesi işleminin Büyükşehir Belediyesi Başkanlığında yürütülmesine yönelik karar alınması teklifi komisyona havale edildi.

Akmis Seyahat firmasına ait araçların D-100 karayolu üzerinde ve yan yolda toplu taşıma duraklarını kullanarak bekleme yaptıklarından; trafiği olumsuz etkiledikleri nedeniyle Kocaeli Sabiha Gökçen Havalimanı arasında yapmış olduğu taşımacılıkta D-100 Kent içi geçişlerinin iptal edilmesiyle ilgili teklifi komisyona havale edildi.