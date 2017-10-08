Ulaşım Park yeni yerine taşınacak

İzmit Otogarı’nın yanında bulunan 30 bin metre kare alan içerisinde konuşlandırılan atölye ve depolanma alanın incelemesinde Genel Sekreter İlhan Bayram’a Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Altay, Ulaşım Park AŞ Genel Müdürü Yasin Özlü, Şube Müdürleri ve firma mühendisleri eşlik etti. Kasım ayında tamamlanması planlanan tesislere Ulaşım Park AŞ’nin tüm çalışanları yerleşecek.



ATÖLYELER 5200 MERE KARE ALAN ÜZERİNDE

5 bin 200 metre kare atölye binasından oluşan tesisin üst bölümüne Ulaşım Park AŞ çalışanları içinde ofisler oluşturuldu. Genel Sekreter İlhan Bayram, incelemeler sırasında yaptığı açıklamada, “Tesisimiz yakında hizmete girecek. Belediyemizin önemli şirketlerinden olan Ulaşım Park AŞ’de burada konumlanacak. Buradan halkımıza hizmet verecek. Çalışmalar gayet başarılı bir şekilde ilerliyor. Zaten tramvaylarımızın teknik olarak tesiste bakım onarım çalışmalarını yapılıyor. Önümüzdeki ay tesisin tam anlamıyla hizmete koymuş olacağız“ dedi.



