Ulaşımda gündem: Metro

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, bugün konuşmacı olarak katıldığı KSO Meclisi’nde Kocaeli’nin artan nüfusundan bahsetti, ulaşımdaki sıkıntılara çözüm getirecek ‘metro’ konusunu Kocaeli için öncelikli seçenek olarak ele aldıklarını söyledi.

ÖNCELİK GEBZE BÖLGESİ

Bakan Işık, “Alt yapı ve ulaşım sorunumuz var, ama biz kamu kaynaklarını seferber ediyoruz. Çok şükür bir kısmını çözdük. Darıca, Gebze ve Çayırova metro hatlarını Büyükşehir Belediyemiz projelendiriyor. Metronun Dilovası, Gebze, Çayırova ve Sabiha Gökçen Havalimanı çalışmaları devam ediyor. İzmit, Kartepe, Derince ve Körfez hatları için de çalışıyoruz. Projeler hazırlanıyor” dedi. Işık, Güney Marmara Otoyolu’nda da ilçeleri bölmesi nedeniyle güzergâh değişikliğine gidildiğini anlattı.

KSO Başkanı Zeytinoğlu, sanayicinin ulaşımla ilgili bazı taleplerini bir kez de Bakan Işık’a aktardı, Cengiz Topel Havaalanı’ndan 3-4 kente düzenli seferler yapılması gerektiğini vurguladı.

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