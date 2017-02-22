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Ulaşımpark’tan güzel uygulama

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Ulaşımpark’tan güzel uygulama
Büyükşehir Belediyesi Ulaşımpark A.Ş Genel Müdürlüğü, ilimizdeki çeşitli hatlarda sefer yapan otobüslerinde hijyen anlamında takdir edilecek güzel bir uygulama başlattı.

Otobüslerin sürekli temiz tutulması amacıyla oluşturulan Ulaşımpark Temizlik Timi, araçların iç bakım ve temizliğini yapıyor. İlk uygulama dün sabah Umuttepe Durağı’nda başlatıldı.

SIRADA GEBZE VAR
Kendilerine ait toplu taşıma otobüslerinin her akşam mutlaka temizlendiğini belirten Ulaşımpark A.Ş Genel Müdürü Yasin Özlü, “Yolcularımıza gün içinde bazen çeşitli nedenlerle otobüslerin temizlenmesi gerektiğinde; temizlik için araç değişimi yapılıyor. Hem zaman, hem de maddi kayıp söz konusuydu. 4 kişilik Ulaşımpark Temizlik Temi, herhangi bir nedenle kirlenen ve temizlenmesi gereken toplu taşım aracının bulunduğu yere gidip, hijyen kurallarına uygun olarak çalışmasını yapıyor. Otobüsler hat dışı kalmadan seferlerine devam ediyor” dedi. Özlü, toplu taşımada hizmetleri müşteri değil, misafir odaklı yaptıklarını belirtti, yakın bir zamanda Temizlik Timi uygulamasını Gebze’de de başlatacaklarını açıkladı.

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