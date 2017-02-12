Ulaşlı tarihi gün yüzüne çıktı

Gölcük'ün Ulaşlı beldesinin tarihi ve kültürü hakkında araştırma yapmak amacıyla Ulaşlı Gençlik Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği bünyesinde kurulan komisyon, elde edilen bilgileri kitap haline getirecek.

Dernek Başkanı Ercan Büyükbaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ulaşlı'nın İzmit Körfezi ile Samanlı Dağları arasında kalan huzurlu, güzel ve nezih bir belde olduğunu belirterek, beldenin tarih ve kültürü hakkında araştırmalar yapmak amacıyla dernek kurduklarını söyledi.

Dernek bünyesinde oluşturdukları Ulaşlı Tarihi ve Kültürü Araştırma Komisyonu'nun son 2 yıl içinde önemli çalışmalara imza attığını vurgulayan Büyükbaş, komisyonun fahri olarak tarih danışmanlığını yapan ünlü tarihçi Ahmet Nezih Galitekin'in Osmanlı arşivlerinden verdiği desteği ile Anadolu'yu saran bir kültür araştırmasına yöneldiklerini anlattı.

Büyükbaş, komisyonun belge, bilgi, fotoğraf ve materyal araştırması yaprak Ulaşlı'nın geçmiş tarihine dair her şeye ulaşmaya çalıştığını anlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yaptığımız araştırmalarda 'Ulaşlı' sözcüğünün Oğuz Türklerine bağlı bir boyun ismi olduğunu öğrendik. Bu boyu teşkil eden Ulaşlı topluluklarının Anadolu'ya ilk yerleştikleri bölgeler Hatay ve Halep bölgeleri olarak bilinmektedir. Tarihi süreçlerden bugüne Ulaşlı boyları Anadolu'nun çeşitli bölgelerine göç ederek yerleşimlerini günümüzde 'Ulaşlı' veya 'Ulaş' isimini verdikleri belde ve köylerde sürdürmektedir. Kocaeli'deki Ulaşlı beldesinin Hatay taraflarından yüzyıllar önce nasıl geldiğini araştıran komisyonumuz, 'Yukarı Ulaşlı' diye bilinen köyde 1999 yılındaki depremden sonra yıkılan 680 yıllık caminin temelinden çıkan kilise kalıntıları sayesinde camilerinin kiliseden dönme bir fetih camisinin olduğuna kanaat getirmişlerdir. Yukarı Ulaşlı'nın 680 yıllık bir köy olduğuna dair diğer bir ispat ise Osmanlı dönemine ait 400, 500 ve 600 yıllık mezar taşlarının eski mezarlıklarda bulunmasıdır."

Hatay ve Osmaniye'deki Ulaşlı derneklerinin davetiyle mayıs ayının ilk haftası düzenlenecek Osmaniye Göç Ateşi Şenliklerine bir heyetle katılacaklarını söyleyen Büyükbaş, "Derneğimizin yöneticileri Osmaniye, Hatay, Gaziantep ve Kahramanmaraş'taki Ulaşlı topluluklarının yaşadığı bölgelere ziyaretler yapacak. Bu ziyaretlerde elde edilen bilgiler dernek bünyesinde oluşturulan komisyonun araştırmalarıyla birlikte 'Ulaşlı Tarihi ve Kültürü' isimli kitapta toplanacak." ifadelerini kullandı.