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Ulaşlı’nın kitabı yazılıyor

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Ulaşlı’nın kitabı yazılıyor
Ercan Büyükbaş’ın Başkanı olduğu Ulaşlı Gençlik Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği, Gölcük’e bağlı Ulaşlı Beldesi’nin tarihini anlatan bir kitap hazırlığı için komisyon oluşturdu.

Tanınmış tarihçi Ahmet Nezih Galitekin bu komisyona fahri danışmanlık yapıyor.  Ulaşlı Gençlik Eğitim ve Kültür Derneği Başkanı Ercan Büyükbaş hazırlıklar konusunda şu bilgiyi verdi:

“Yaptığımız araştırmalarda Ulaşlı adının Oğuz Türkleri’nin bir kolundan geldiğini belirledik. Oğuz Türkleri’nin bu boyunun Anadolu’da ilk olarak Hatay ve Halep bölgelerine yerleştiği biliniyor. Yukarı Ulaşlı Köyü’nde 680 yıl önce yerleşimin olduğunu belirledik. Osmaniye, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş’ta Ulaşlı topluluklarının yaşadığı bölgeleri ziyaret edeceğiz. Ulaşlı’nın tarihi ve kültürünü anlatan çok önemli bir eser ortaya çıkartmayı hedefliyoruz.”

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