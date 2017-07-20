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ÜLKEMİN GELECEĞİ ADINA ENDİŞELİYİM..

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Sevcan TAMER

Ülkemde,  benim  canım  Türkiye’mde  ileriye  yönelik  güzel  şeyler  oluyor  beklentisi  içinde  çırpınırken,   yaşanan  toplumsal  olaylar  bütün  olumlu  beklentileri  bir  çırpıda  alıp  bunca  karmaşanın  içinde  bizlerin  umutsuzluk  girdabına  düşmesine  neden  oluyor.. Ama   vatanım  ve  yaşamım  adına  umutsuz  olmayı da  ben  kendime  yediremiyorum.. Ve  her  ne  derseniz  deyin,  sizlerinde  öyle  düşündüğünüzü  adım  gibi  emin  olarak   biliyorum..Çünkü  biz  ne  badireler,  ne  mücadeleler  vererek  toprağından  defalarca  doğmuş  bir  milletin  torunlarıyız.. Yedi  düvele  meydan  okumuş, yokluklar  içinde  inanç  ve  cesaretimiz  sayesinde  bir  çok  kez,  umutlarımızı  yeşerterek  bu  günlere  gelmiş  değil miyiz.?

   Peki  neden  böyle  olduk.?  Mutlaka  aklı başında  her  Türk  vatandaşı  kendi  bakış  açısına  göre  yapmıştır  bu  sorumun  muhasebesini.. Mutlaka  herkes  kendine  göre  haklı  düşüncelere  sahiptir..Ancak  hiç  hesaplanmayan  bir  şey  olduğunu  bilmem  söylememe  gerek  var mı.?  Hırsına  yenik  düşen  tarafların   işin  bu  yanını  muhasebe  etmeyi  akıl  edeceklerini   kesinlikle  sanmıyorum.. Kusura  bakmasınlar  ama  son  zamanda  o  kafa  yapısına  sahip  olacaklarına  da   inanmıyorum.. Haa  akıllarını  başlarına  toplayarak  şöyle  bir  komşu  ülkelere  baksalar.. O,  sen  ben  kavgasının  nasıl  kardeş  kanı  akıtır  hale  geldiğini  görerek  hizaya  gelirler  belki..Allah  esirgesin  ama  bu  canavarlaşarak  kardeş  kanı  dökme,  böyle  bir  nefret  duygusuyla  başlıyor   işte..  Vee,  dışarıdan   ülkemizde ki  iç  huzursuzluğu  ellerini  ovuşturarak   ve  kıs  kıs  gülerek  izleyen   tüm  düşmanlarımızın  mutluluktan  göbek  attıklarını  görür  gibi  oluyorum..Biz   müşterek  acı  tatlı  duyguları  bir  araya  getirerek  harç  yapmış  ve  bel  kemiğimizi  bu  harçla  sağlamlaştırmış  bir  millet  olarak  bilinirdik..Kurtuluş  savaşından  bu  yana   zaferi de,  göz  yaşını da,  açlığı  yokluğu da  aramızda   bölüşerek  atlatmışız.. Her  nedense  bilhassa  son  yıllarda  bu  bütünlükten  eser  kalmadı.. Bu  tespiti  ben   durup  dururken  uyduruyor  değilim  herhalde.. Okuması  yazması  olan  herkes  yazılı  veya  görsel  medyadan,, Elinde  akıllı  telefonu  olan ( ki  yüzde  doksan  vatandaşta  bolca  var)  herkes  sosyal  medyadan,  gerçek  durumumuzu  tespit  edebilir.. Sonra  toplumsal  yaşanan  yerlerde.. Komşuların  arasında.. Akrabaların  içinde..Her  mecrada  insanlar  birbirlerine  şüpheyle  bakıyor.. Guruplar  kuruluyor.. Taraflar  belirleniyor.. Taraflar  kılıçları  çekik  bekliyorlar  adeta.. Bir  taraf   dinden  vuruyor.. Bir  taraf  Atatürk’ten.. Ülkenin  üzerine  yapılan  binlerce  sahiplenme  yazıları,  özlü  sözler,  ezgiler  ve  şiirler  cirit  atıyor.. Yahu  kim  kimin  vatanını  kimden  kaçırıyor.?  Kim “ Türkiye  benim.. Sizler  defolup  gidin  bu  ülkeden”  deme  hakkına  sahip.?  Komikleşmeyin  Allah Aşkına..

Bu  ülkenin  sınırları  içinde  yaşanan  acı da,  tatlı da.. Zafer de,  terör de.. Şehit te,  gazi de  hepimizindir.. Kimse  hiç  birisini  sahiplenemez.. Nasıl  Kurtuluş  savaşı  tüm  vatandaşları  ilgilendiriyorsa,  15  Temmuz   hain  Feto  darbe   kalkışması  da  tüm  Türk  Milletinin   acısı  ve   zaferidir.. Sosyal  medyada  yapılan  her  hangi  bir  haberi  okuyorum.. Sonra  bilhassa  altına  yapılan  yorumlara  göz  atıyorum.. Aman  Allah’ım, o ne.. Ağza  alınmayacak  küfürler,  tehditler,  sövmeler,  kovmalar  ve  karalamalar..  Kadıın  erkek  fark  etmeksizin.. Vallahi  utanıyor  insan.. İşte  ben.. İnsanların  birbirleriyle  dostça  geçinmesini   vazife  edinen.. Bu  çatışmaların  hayrımıza  olmadığının  analizini  hırsının  ardına  atarak  yapabilen  ben.. Çok  üzülüyorum.. Dostlar  insanlar  fanidir  malumunuz.. Siyasi  partiler  ve  iktidarlar sa  geçici.. Birbirimizi  kırmaya,  karalamaya,  öldürebilecek  derecede  nefret  etmeye  ne  gerek  var ki..  Herkesin  bir  görüşü  ve  sempati  duyduğu   lideri  olabilir  ve de  olmalı.. Ancak  ille de  kavga  ve  dövüşle mi  önde  olunur.? Çok  yanlış  yapıyorsunuz..Ben  çokkk  uzun  yıllardır  insan  denen  canlının  ne  derece  birbirine  muhtaç  olduğunu,  birlik  ve  beraberlikle  neler  olabileceğini,  bir  an  gelince  görüş,  siyaset,  parti, lider  vs  nin  hiçte  önem  arz etmediğini  fevkalade  iyi  bilen  bir  kişi  olarak   üzülüyorum.. Evet  defalarca da  söyleyebilirim.. Çok  üzülüyorum..O  kadar  boş  yere  birbirimizin  canını  yakıyoruz ki..Bunları  gazetemdeki  köşemden  sizlere  aktarmayı da  bir  görev  addediyorum.. Lütfen  üzülmeyin  sevgili  okurlarım.. Bu  ülke  bizim.. Zaferler  bizim.. Mustafa  Kemal  Atatürk  bizim.. İstiklal  Marşı  ve  Şanlı  Bayrak  bizim.. 15  Temmuzda  kahraman  vatandaşlarımızın  canları  pahasına  kazandıkları   başarı  ve  zafer de  bizim..  Ancak  durum  böyle  kavga,  küfür,  karalama  ve  tehditlerle  giderse  yine  kaybeden  biz  olacağız.. Ben de  işte  bu  nedenle,,, Ülkemin  Geleceğinden   Endişeliyim….

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