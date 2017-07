ÜLKEMİN GELECEĞİ ADINA ENDİŞELİYİM..

Ülkemde, benim canım Türkiye’mde ileriye yönelik güzel şeyler oluyor beklentisi içinde çırpınırken, yaşanan toplumsal olaylar bütün olumlu beklentileri bir çırpıda alıp bunca karmaşanın içinde bizlerin umutsuzluk girdabına düşmesine neden oluyor.. Ama vatanım ve yaşamım adına umutsuz olmayı da ben kendime yediremiyorum.. Ve her ne derseniz deyin, sizlerinde öyle düşündüğünüzü adım gibi emin olarak biliyorum..Çünkü biz ne badireler, ne mücadeleler vererek toprağından defalarca doğmuş bir milletin torunlarıyız.. Yedi düvele meydan okumuş, yokluklar içinde inanç ve cesaretimiz sayesinde bir çok kez, umutlarımızı yeşerterek bu günlere gelmiş değil miyiz.?

Peki neden böyle olduk.? Mutlaka aklı başında her Türk vatandaşı kendi bakış açısına göre yapmıştır bu sorumun muhasebesini.. Mutlaka herkes kendine göre haklı düşüncelere sahiptir..Ancak hiç hesaplanmayan bir şey olduğunu bilmem söylememe gerek var mı.? Hırsına yenik düşen tarafların işin bu yanını muhasebe etmeyi akıl edeceklerini kesinlikle sanmıyorum.. Kusura bakmasınlar ama son zamanda o kafa yapısına sahip olacaklarına da inanmıyorum.. Haa akıllarını başlarına toplayarak şöyle bir komşu ülkelere baksalar.. O, sen ben kavgasının nasıl kardeş kanı akıtır hale geldiğini görerek hizaya gelirler belki..Allah esirgesin ama bu canavarlaşarak kardeş kanı dökme, böyle bir nefret duygusuyla başlıyor işte.. Vee, dışarıdan ülkemizde ki iç huzursuzluğu ellerini ovuşturarak ve kıs kıs gülerek izleyen tüm düşmanlarımızın mutluluktan göbek attıklarını görür gibi oluyorum..Biz müşterek acı tatlı duyguları bir araya getirerek harç yapmış ve bel kemiğimizi bu harçla sağlamlaştırmış bir millet olarak bilinirdik..Kurtuluş savaşından bu yana zaferi de, göz yaşını da, açlığı yokluğu da aramızda bölüşerek atlatmışız.. Her nedense bilhassa son yıllarda bu bütünlükten eser kalmadı.. Bu tespiti ben durup dururken uyduruyor değilim herhalde.. Okuması yazması olan herkes yazılı veya görsel medyadan,, Elinde akıllı telefonu olan ( ki yüzde doksan vatandaşta bolca var) herkes sosyal medyadan, gerçek durumumuzu tespit edebilir.. Sonra toplumsal yaşanan yerlerde.. Komşuların arasında.. Akrabaların içinde..Her mecrada insanlar birbirlerine şüpheyle bakıyor.. Guruplar kuruluyor.. Taraflar belirleniyor.. Taraflar kılıçları çekik bekliyorlar adeta.. Bir taraf dinden vuruyor.. Bir taraf Atatürk’ten.. Ülkenin üzerine yapılan binlerce sahiplenme yazıları, özlü sözler, ezgiler ve şiirler cirit atıyor.. Yahu kim kimin vatanını kimden kaçırıyor.? Kim “ Türkiye benim.. Sizler defolup gidin bu ülkeden” deme hakkına sahip.? Komikleşmeyin Allah Aşkına..

Bu ülkenin sınırları içinde yaşanan acı da, tatlı da.. Zafer de, terör de.. Şehit te, gazi de hepimizindir.. Kimse hiç birisini sahiplenemez.. Nasıl Kurtuluş savaşı tüm vatandaşları ilgilendiriyorsa, 15 Temmuz hain Feto darbe kalkışması da tüm Türk Milletinin acısı ve zaferidir.. Sosyal medyada yapılan her hangi bir haberi okuyorum.. Sonra bilhassa altına yapılan yorumlara göz atıyorum.. Aman Allah’ım, o ne.. Ağza alınmayacak küfürler, tehditler, sövmeler, kovmalar ve karalamalar.. Kadıın erkek fark etmeksizin.. Vallahi utanıyor insan.. İşte ben.. İnsanların birbirleriyle dostça geçinmesini vazife edinen.. Bu çatışmaların hayrımıza olmadığının analizini hırsının ardına atarak yapabilen ben.. Çok üzülüyorum.. Dostlar insanlar fanidir malumunuz.. Siyasi partiler ve iktidarlar sa geçici.. Birbirimizi kırmaya, karalamaya, öldürebilecek derecede nefret etmeye ne gerek var ki.. Herkesin bir görüşü ve sempati duyduğu lideri olabilir ve de olmalı.. Ancak ille de kavga ve dövüşle mi önde olunur.? Çok yanlış yapıyorsunuz..Ben çokkk uzun yıllardır insan denen canlının ne derece birbirine muhtaç olduğunu, birlik ve beraberlikle neler olabileceğini, bir an gelince görüş, siyaset, parti, lider vs nin hiçte önem arz etmediğini fevkalade iyi bilen bir kişi olarak üzülüyorum.. Evet defalarca da söyleyebilirim.. Çok üzülüyorum..O kadar boş yere birbirimizin canını yakıyoruz ki..Bunları gazetemdeki köşemden sizlere aktarmayı da bir görev addediyorum.. Lütfen üzülmeyin sevgili okurlarım.. Bu ülke bizim.. Zaferler bizim.. Mustafa Kemal Atatürk bizim.. İstiklal Marşı ve Şanlı Bayrak bizim.. 15 Temmuzda kahraman vatandaşlarımızın canları pahasına kazandıkları başarı ve zafer de bizim.. Ancak durum böyle kavga, küfür, karalama ve tehditlerle giderse yine kaybeden biz olacağız.. Ben de işte bu nedenle,,, Ülkemin Geleceğinden Endişeliyim….