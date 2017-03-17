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Ülkü Ocakları, Saffet Sancaklı'yı ziyaret etti

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Ülkü Ocakları, Saffet Sancaklı'yı ziyaret etti
MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı ve MHP Kocaeli İl Başkanı Aydın Ünlü Kocaeli Ülkü Ocakları'nı ziyaret etti.

Ülkü Ocakları İl Başkanı Melikşah Taşkın, İlçe Ocak Başkanları ve Yöneticileri Kalabalık Bir Şekilde Saffet Sancaklı'yı karşıladı. Programda Sancaklı "Cumhurbaşkanlığı Sistemi ve Yeni Anayasa Paketi"nden bahsetti. mevcut sistemdeki eksikleri dile getiren Sancaklı yeni anayasa ile Türkiye rahat bir nefes alacak" dedi.

Kocaeli Ülkü Ocakları'nın yapmış olduğu çalışmalardan çok memnun olduklarını, İl Başkanı Melikşah Taşkın ve yönetimini tebrik ettiklerini söyleyen Sancaklı ülkücüleri güzel nünlerin beklediğini, Milliyetçi Hareket Partisi'nin kusursuz bir lideri olduğunu ve ülke yönetimine hazır olduklarını söyledi. Sık sık Ülkü Ocaklarını ziyaret edeceğini söyleyen Sancaklı üniversiteli ülkücülere derslerinde başarı diledi.

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