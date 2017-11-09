Ülkü ocaklarına Cihan Özer atandı

Görevini devreden Melikşah Taşkın şunları söyledi: “2 yıla yakındır şanla şerefle yürütmekte olduğum il başkanlığı görevimi bugün Ülkü Ocakları Genel Başkanımız Sn Olcay KILAVUZ Beyin tensipleriyle ile Cihan ÖZER kardeşime devretmiş bulunmaktayım.

Bu süre zarfı içerisin de yaptıklarımıza şöyle bir bakarsak; İlk defa 45.000 TL Değerin de Bir minibüsü teşkilatımıza kazandırdık. İlk defa Genel Merkezimizin düzenlediği Marmara Bölgesi Bilgi Yarışmasını Kocaeli de gerçekleştirdik.

ÜLKÜ EVİ AÇTIK

İlk defa Tüm mobilya ve eşyaları sıfır satın alarak 12 ihtiyaç sahibi kardeşimizin kalacağı Mehmet Akif BEKİROĞLU Ülkü Evimizi hizmete açtık. Ülkü Ocakları tarihinde Genel merkezimiz ilk defa bir film yarışması düzenledi ve bu yarışmanın Türkiye 1. si Kocaeli Oldu. İlk kez Kocaeli de Konsey Seçimlerini Kazandık ama ilk kez de ayak oyunları ile kaybettik. İlk kez büyük bir katılım olduğu Mustafa Yıldızdoğan Açık Hava Konseri düzenledik.

SEMİNER DÜZENLEDİK

İlk kez bu kadar büyük katılımın olduğu 3 gün süren 293 kişilik eğitim ve spor kampını Kocaeli yaptı. Genel Merkezimizin tüm Ankara programlarına 500 ün altında hiç bir zaman katılmadık. Geçen yıl 600 ün üzerin de eğitim ve seminer programları düzenledik.12 Ocağımız da eş zamanlı olarak her Perşembe Kuran-ı Kerim Tilaveti ve seminerlerimizi gerçekleştirdik.

ALTINI TESLİM EDİYORUM

Ülkü ocakları genel merkezinin düzenlediği film yarışmasından kazandığımız 3 tam altını ve kasamızda bulunan bir miktar parayı yeni il başkanıma teslim ediyorum.Cihan Özer kardeşimi tebrik ediyorum kendisine hayırlı uğurlu olsun Görev yaptığım süre zarfı içerisin de benimle beraber elini her taşın altına koyan değerli dava arkadaşlarıma teşekkür ediyorum”

Çiğdem ARMAĞAN