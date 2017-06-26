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Ülkücülerden tramvaya bozkurt selamı

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Ülkücülerden tramvaya bozkurt selamı
Milliyetçi Hareket Partisi(MHP)Kocaeli İl Teşkilatı’nın bayramlaşma programı il binası önündeki tramvay yolu üzerinde gerçekleşti.

Bayramlaşma programına il başkanı Aydın Ünlü, MHP eski milletvekili Kemal Köse, Kamu Sen İl Temsilcisi Yaşar Şanlı, Ülkü Ocakları Başkanı Melikşah Taşkın, yönetim kurulu üyeleri, ilçe başkanları ve teşkilat üyeleri katıldı. Tramvay üzerinde bayramlaşan ülkücüler tramvaya bozkurt selamı vermeyi ihmal etmedi. 

Bayramlaşma programında konuşan il başkanı Aydın Ünlü, “Kongrelerini tamamlamış bir teşkilat yapımız var. Sıkıntılar var, ekonomik kriz var ama bizler bu sıkıntıları bilerek bu görevlere sevildi. Bundan sonra hiç bir mazeret kabul etmeden yolumuza devan edeceğiz. En çok sıkıntıya girdiğimizde Bahçeli’yi hayal edecek onun kadar sıkıntıya girmediğimizi düşüneceğiz. Liderini anlayan bir mantıkla siyaset yapmaya devam edeceğiz. Çok daraldığımızda Türk ve ülkücü olduğumuzu hatırlayacağız. 2019 sürecinde Kocaeli’yi kucaklayan halkın içinde olan insanlara dokunan bir teşkilat yapısı olacağız” dedi. 

Ünlü konuşmasına şöyle devam etti:
“Rahmet, mağfiret, manevi kurtuluş ve bereket ayı olan mübarek ramazanın geride bırakılarak, bir bayramı daha ülke olarak idrak edebilmenin huzurunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bayram kucaklaşmadır, Bayram paylaşmaktır, dayanışmadır. Yani bayramlar, ülkemizde her zaman arzu ettiğimiz tablonun direkt yansımasıdır. Ekmeği, azlığı, acıyı , sevinci , kederi paylaştıkça kardeşliğimiz pekişir. Bayram birlikte yaşanırsa güzeldir. Bayram aynı ailede, aynı mahallede, aynı şehirde, aynı ülkede yaşayan insanların birlikte  gönülden birbirini sevmesi ile gerçek bir bayrama dönüşür. Biz , her zaman komşularımıza , yetimlerimize , örf fakirlerimize sahip çıkmış, mazlumun derdine derman olmuş büyük Türk milletinin mensuplarıyız. Nerde bir yara varsa bu millet o yaranın merhemi olmuş ve bundan sonrada olacaktır. Bugün MHP’yi 48 yıllık birikimi ve tecrübesini yanılmayan ve yanıltmayan liderimiz Dr. Devlet Bahçeli'nin önderliğinde daha da ileriye taşıma iddiamızı muhafaza ederek diyoruz ki; MHP bu ülkede daha nice bayramların teminatı olmaya devam edecektir.”

Ayşegül Kalaycı

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