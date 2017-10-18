Ultraslan Down Kafe’de
Galatasaray’ın taraftar grubu Ultraaslan, İzmit Belediyesi’nin bir süre önce faaliyete geçirdiği Down Kafe’yi ziyaret etti.
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Belsa Plaza’da bulunan Down Kafe, ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Son olarak Kocaeli Üniversitesi’ndeki Galatasaray taraftar grubu Ultraslan’ın 41 kişilik ekibi, Down Kafe’yi ziyaret ederek kahvaltı yaptılar.
T oplumun her kesiminden ziyaretlerin devam ettiğini belirten yetkililer, “ kısa bir süre önce faaliyete geçirilen kafe büyük ilgi görüyor” şeklinde konuştular.
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Etiketler : Kocaeli, İzmit, Ultraslan Down Kafe
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