Kocaeli11 °C

  1. HABERLER

  2. YAŞAM

  3. Ultraslan Down Kafe’de 
Ultraslan Down Kafe’de 

Ultraslan Down Kafe’de 

Galatasaray’ın taraftar grubu Ultraaslan, İzmit Belediyesi’nin bir süre önce faaliyete geçirdiği Down Kafe’yi ziyaret etti. 

A+A-

Belsa Plaza’da bulunan Down Kafe, ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Son olarak Kocaeli Üniversitesi’ndeki Galatasaray taraftar grubu Ultraslan’ın 41 kişilik ekibi, Down Kafe’yi ziyaret ederek kahvaltı yaptılar.
T oplumun her kesiminden ziyaretlerin devam ettiğini belirten yetkililer, “ kısa bir süre önce faaliyete geçirilen kafe büyük ilgi görüyor” şeklinde konuştular.

Bu haber toplam 10 defa okunmuştur
Etiketler : , ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.