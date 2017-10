Ultraslan Down Kafe’de 

Belsa Plaza’da bulunan Down Kafe, ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Son olarak Kocaeli Üniversitesi’ndeki Galatasaray taraftar grubu Ultraslan’ın 41 kişilik ekibi, Down Kafe’yi ziyaret ederek kahvaltı yaptılar.

T oplumun her kesiminden ziyaretlerin devam ettiğini belirten yetkililer, “ kısa bir süre önce faaliyete geçirilen kafe büyük ilgi görüyor” şeklinde konuştular.