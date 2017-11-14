Ulugazi öğrencileri Ankara gezisinde

Ulugazi ilkokulu öğretmen ve öğrencilerinin hafta sonu Ankara gezisi gerçekleştirdi.

Ankara’daki Doğa ve Tabiat Parkı'nda güzel bir gün geçirildi. Geziye Müdür Yardımcısı Buket AKTAŞ Başkanlığında, 4/A Rüçhan AYKUT, 4/B Durcan ÇITAK, 4/C Sibel ESER, 4/E Konca YILDIRIM, 4/F Selhan KANKO, 4/H Yusuf UÇAR, 3/A Atiye Ümran YILMAZ, 3/B Oya PİRİNCCİOĞLU, 3/E Kazım ŞİMŞEK 2/E Necla SAĞIROĞLU katılırken, 157 öğrenci ,139 Veli, 1 idareci ve 10 öğretmenin katılımıyla toplam 307 kişi ile güzel bir gezi gerçekleştirmiş oldu.

Şennur YILDIZ

