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Ulugazi velilerinden okula onarım desteği

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Ulugazi velilerinden okula onarım desteği
Ulugazi İlkokulu velileri, okul aile birliğinin düzenlediği gelir amaçlı çay organizasyonunda buluştu.

Müsiad Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirilen çayda elde edilen 8 bin TL civarındaki gelir, okulun yaz döneminde yapılacak genel onarım ve bakım çalışmaları sırasında kullanılacak.

TEKLİ EĞİTİM HAZIRLIĞI

Müsiad Sosyal Tesislerinde gerçekleşen çayın ev sahipliğini Okul Müdürü Abdullah Ünüvar, Okul Aile Birliği Başkanı Sevin Şen, Yönetim Kurulu Üyeleri Zeynep Yenidoğan, Çiğdem Armağan, Aslıhan Gencer ve Gülay Özyavuz üstlendi.

Hediye çekilişlerinin de yer aldığı çayda 450 bilet satışı yapıldı. Okul çayından 8 bin TL gelir sağlandı. Elde edilen gelir, 2017-2018 eğitim-öğretim yılı için okulun yaz döneminde iç ve dış tadilat olmak üzere okul bahçe düzenlemesi ve bahçe duvarlarının boyanma işlemi masraflarında kullanılacak.

İkili eğitim yapılan Ulugazi İlkokulu’nda hali hazırda 1070 öğrenci bulunuyor. Okul yönetimi önümüzdeki yıl, tekli eğitime geçmek için ciddi şimdiden hazırlıklara başladı. Okul Müdürü Abdullah Ünüvar, organizasyonda büyük emek harcayan okul aile birliği yönetimine, çekilişte verilecek hediyelerin temininde destek olan çevre esnafa, maddi katkı sunan ve çaya katılan tüm velilere teşekkür etti.

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