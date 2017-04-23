  • BIST 92.424
  • Altın 150,326
  • Dolar 3,6475
  • Euro 3,9001
  • Kocaeli 12 °C

Ulugazi’de nostalji rüzgarı

»
Ulugazi’de nostalji rüzgarı
İzmit şehir merkezindeki en popüler ve en eski ilkokullardan biri olan Ulugazi İlkokulu’nun bahçesinde bugün büyük buluşma gerçekleşti.

Ulugazi İlkokul’u eğitim ve öğretime başladığı 1933-1934 yılından bu yana yetiştirdiği öğrencileri ve emek veren öğretmenleri bugün 2. geleneksel buluşmasını gerçekleştirdi. Okulun geçmiş dönem mezun öğrencileri Biz İzmit’iz grubu öncülüğünde sosyal medya üzerinden organize olarak yıllar sonra bir araya geldi. Bu yılki buluşma 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na denk gelmesi de güzel bir tesadüf oldu.  

cay.jpg

HASRET GİDERDİLER

Okul bahçesinde gerçekleşen buluşmaya Biz İzmit’iz grup Başkanı Hüseyin Erol, Ulugazi Okul Müdürü Abdullah Ünüvar, okuldan mezun öğrenciler ve okulun emekli öğretmenleri katıldı. Çay ve çeşitli ikramların yapıldığı buluşma etkinliğine çevre illerden katılım gösteren eski mezunlarda oldu. Katılımcılara çay ve kurabiye ikramı yapıldı. Geçmiş dönem mezunları bol bol sohbet ederek hasret giderdi. Eski anıları yad etti.

okul-muduru.jpg

DERNEK OLMAK LAZIM

Biz İzmit’iz grup Başkanı Hüseyin Erol yaptığı konuşmada “Bugün burada buluşma organizasyonumuzu yaptığımız “Biz İzmit’iz” grubu 7. yılını dolduruyor. 20 bin üyesi olan gurupta 8 bin arkadaşımızda üye olmak için başvuruda bulundu. Bu yıl etkinliğimizin ikincisini gerçekleştiriyoruz ve katılımdan oldukça memnunuz. Artık bundan sonra mezun arkadaşlarımızdan beklentimiz Ulugazi Mezunları Derneğini kurmaları olacak. Eğer bu birlikteliği sağlayabilirsek ileri ki yıllarda daha sağlam bir biçimde etkinliklerimizi yapabileceğimizi düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Çiğdem ARMAĞAN

bir-araya-geldi-001.jpg

Bu haber toplam 174 defa okunmuştur
Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Karaosmanoğlu, ‘’Bilimin peşinden koşacak heyecanı veriyoruz’’23 Nisan 2017 Pazar 14:44
  • Geleceğin dâhileri Seka Bilim Merkezi’ne hayran kaldı23 Nisan 2017 Pazar 14:35
  • Bu Festivalde bilim var23 Nisan 2017 Pazar 14:32
  • 23 Nisan’ın en büyük çocuğu Hızır Dede23 Nisan 2017 Pazar 14:28
  • Survivor, Çocuk Festivalinde23 Nisan 2017 Pazar 14:21
  • Batı Trakyalılar, Huzurevi sakinlerini yemekte ağırladı23 Nisan 2017 Pazar 13:46
  • Denemek için taktığı yüzük kabusu oldu23 Nisan 2017 Pazar 13:40
  • Türkiye’nin dehaları 23 Nisan Festivali’nden çıkacak23 Nisan 2017 Pazar 13:27
  • Minibüsçüler’de yeni heyecan23 Nisan 2017 Pazar 13:24
  • KO-MEK 23 Nisan’a renk kattı23 Nisan 2017 Pazar 13:08
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti