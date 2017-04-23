Ulugazi’de nostalji rüzgarı

İzmit şehir merkezindeki en popüler ve en eski ilkokullardan biri olan Ulugazi İlkokulu’nun bahçesinde bugün büyük buluşma gerçekleşti.

Ulugazi İlkokul’u eğitim ve öğretime başladığı 1933-1934 yılından bu yana yetiştirdiği öğrencileri ve emek veren öğretmenleri bugün 2. geleneksel buluşmasını gerçekleştirdi. Okulun geçmiş dönem mezun öğrencileri Biz İzmit’iz grubu öncülüğünde sosyal medya üzerinden organize olarak yıllar sonra bir araya geldi. Bu yılki buluşma 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na denk gelmesi de güzel bir tesadüf oldu.

HASRET GİDERDİLER

Okul bahçesinde gerçekleşen buluşmaya Biz İzmit’iz grup Başkanı Hüseyin Erol, Ulugazi Okul Müdürü Abdullah Ünüvar, okuldan mezun öğrenciler ve okulun emekli öğretmenleri katıldı. Çay ve çeşitli ikramların yapıldığı buluşma etkinliğine çevre illerden katılım gösteren eski mezunlarda oldu. Katılımcılara çay ve kurabiye ikramı yapıldı. Geçmiş dönem mezunları bol bol sohbet ederek hasret giderdi. Eski anıları yad etti.

DERNEK OLMAK LAZIM

Biz İzmit’iz grup Başkanı Hüseyin Erol yaptığı konuşmada “Bugün burada buluşma organizasyonumuzu yaptığımız “Biz İzmit’iz” grubu 7. yılını dolduruyor. 20 bin üyesi olan gurupta 8 bin arkadaşımızda üye olmak için başvuruda bulundu. Bu yıl etkinliğimizin ikincisini gerçekleştiriyoruz ve katılımdan oldukça memnunuz. Artık bundan sonra mezun arkadaşlarımızdan beklentimiz Ulugazi Mezunları Derneğini kurmaları olacak. Eğer bu birlikteliği sağlayabilirsek ileri ki yıllarda daha sağlam bir biçimde etkinliklerimizi yapabileceğimizi düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Çiğdem ARMAĞAN