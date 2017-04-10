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Ulus Semt Polikliniği’nin temeli atıldı

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Ulus Semt Polikliniği’nin temeli atıldı
Gebze Belediyesi tarafından projelendirilerek yapılacak olan Ulus Semt Polikliniği’nin temeli, düzenlenen törenle atıldı.

Temel atma törenine ev sahibi Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’in yanı sıra AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, AK Parti Kocaeli İl Başkan Yardımcısı Hüseyin Kurt, AK Parti İlçe Başkanı Hasan Soba, Kocaeli Kamu Hastaneleri Genel Sekreteri Şenol Ergüney, Fatih Devlet Hastanesi Başhekimi Hürcan Alpay, Kocaeli Kamu Hastaneleri Tıbbi Hizmet Başkanı Onursal Varlıklı, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Ertan Kara, başkan danışmanı Şakir Bitmez, mahalle muhtarları ve mahalle sakinleri katıldı.

HER SÖZÜMÜZÜ YERİNE GETİRDİK

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker yaptığı selamlama konuşmasında, “Allah’a hamd olsun ki verdiğimiz her sözü yerine getiren bir parti ve verdi her sözü yerine getiren bir belediye olarak ekibimizle birlikte çaba sarf ediyoruz. Bugün temellerini attığımız semt polikliniğini sadece Ulus Mahallemize değil, bu bölgede hastaneye gitme zorluğu çeken herkese hizmet edecek” dedi. 

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