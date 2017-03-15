"4. Uluslararası Çoban Mustafa Paşa ve Kocaeli Tarihi-Kültürü Sempozyumu" 24-26 Mart tarihlerinde Gebze'de düzenlenecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, 159 akademisyenin 125 tebliğ sunacağı sempozyumda bu yıl 50 profesör, 16 doçent, 57 doktor akademisyenin katılacağı bildirildi.

Kocaeli tarihini ve kültürünü canlı tutmak, kurucu beyleri genç nesillere tanıtmak, milli-manevi değerlere dayalı tarih şuuru oluşturmak ana temasıyla gerçekleştirilen sempozyuma, bu yıl 5'i yabancı olmak üzere 289 bildiri başvurusu alındığı kaydedildi.

Sempozyumda, Çin, Macaristan, Mısır, Kırgızistan, İtalya ve Hollanda'dan 8 yabancı akademisyenin bildiri sunacağı ifade edilen açıklamada, "Kocaeli'nin 5 bin yıllık tarihini gün yüzüne çıkaran tarih sempozyumları, kentin geleceğine yön vermek açısından da büyük önem taşıyor. Bu yıl sempozyumda çok yönlü ve derinlikli bir kültür ve medeniyet okumasının yapıldığı Kocaeli'nin tarihine tanıklık edilecek. Bu yıl sempozyumda '2. Abdülhamit Döneminde Redif Taburu', '19. Yüzyılın 2. yarısında bir Amerikan Misyonerinin Gözüyle İzmit', 'Gebze Çoban Mustafa Paşa Camisi Müezzin Mahfilinin Osmanlı Sanatındaki Yeri' gibi yine çok dikkat çekici konular yer alacak." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Mustafa Paşa'nın bu yıl da anılacağına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yerel tarih çalışmaları kapsamında Kocaeli tarihi araştırmalarına ve kültürüne katkı sağlamak, akademisyenler arasındaki iletişim ve işbirliğini güçlendirmek, aynı zamanda Kocaeli'nde Osmanlı döneminin en önemli simalarından biri olan ve 'Çoban', 'Gazi', 'Boşnak', 'Damat', 'Mısırlı Paşa', 'Polak', 'Koca Lala' lakaplarıyla tanınan Mustafa Paşayı gündeme taşımak amaçlanıyor. Yavuz Sultan Selim ile Kanuni Sultan Süleyman dönemlerinin önemli devlet adamlarından olan ve sırasıyla, 'Kapıcıbaşı', 'Beylerbeyi', 'Rumeli Beylerbeyliği' görevlerinde bulunan vefat edince de kendi adına inşa ettirdiği en büyük vakıf eseri olan Gebze'deki külliyesinin içinde yer alan türbesine gömülen bu devlet adamı böylece anılmış olacaktır."