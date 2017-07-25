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Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi çalışmalarına aralıksız devam ediyor

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Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi çalışmalarına aralıksız devam ediyor
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Kocaeli Bölge Müdürlüğü Kocaeli’ndeki çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Aktif olarak her yıl çeşitli eğitimler ve organizasyonlar düzenleyen UKÜ Kocaeli Bölge Müdürü ve eğitim koordinatörü Fatih Uğur Ataman bu yıl da İzmit’teki rehber öğretmenlere Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi adına görkemli bir yemek organizasyonu düzenledi. Yemekte bölgemizdeki rehber öğretmenlerin yanı sıra bazı idareciler de yer aldı.

Öğretmenler Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’nin her yıl bölgemizde eğitimler , seminer programları  gerçekleştirdiğini ve bu eğitimlerin çok verimli olduğunu dile getirdiler. Ayrıca UKÜ Kocaeli bölge Müdürü Fatih Uğur Ataman Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’nin birçok yeni bölüm açtığını çok çeşitli burs olanaklarının olduğunu, fiyat avantajlarını ve UKÜ’yü tercih eden öğrencilerin oldukça memnun olduklarını dile getirdi.

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