Uluslararası Öğrenci Derneği'nde yeni yönetim tanıtıldı

Kocaeli Üniversitesi'nde eğitim gören 100 ülkeden yaklaşık 1500 öğrenciye yardımcı olan ve geçtiğimiz günlerde tek liste halinde gidilen olağan üstü kongrede başkanlığa getirilen Fatih Karaçoban yeni yönetimini Fuar içi Sivil Toplum Merkezi(STM)’nde tanıttı.

DERNEK BAŞKANI KARAÇOBAN AÇIKLAMA YAPTI

2012 yılında kurulan Kocaeli Uluslararası Öğrenci Derneği’nde geçtiğimiz günlerde başkan Ömer Akbaş’ın yoğun iş temposu nedeniyle tekrar aday olmadığı kongrede Fatih Karaçoban ve yönetimi göreve gelmişti. Bu kapsamda bugün saat 10.00’da Fuar içi STM’de yeni yönetimin tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Dernek başkanı Başkanı Fatih Karaçoban “Bizim bu görevi üstlenmemizdeki gayemiz dünyanın çeşitli yerlerinden ailelerinden ayrılarak ülkemize gelen uluslararası öğrencilere yardımcı olabilmek"

ONUNCUSU GERÇEKLEŞECEK

Bizim bu görevi üstlenmemizdeki en büyük nedenlerden biri kentimize okumaya gelen bu temiz çocukları daha önceki süreçte tanımamız ve onları çok sevmemiz oldu. Onlar ile daha fazla kaynaşabilmek onları tanımak ve sadece iyi niyetimizle çıktığımız bu yolda onlara yardımcı olmak için bu görevi üstlendik. Derneğimiz tarafından düzenli olarak gerçekleştirilen öğrenci buluşmalarının onuncusunu da önümüzdeki günlerde yoğun bir katılımla gerçekleştirmeyi amaçlıyoruz” şeklinde konuştu.

ULUSLARARASI ÖĞRENCİ DERNEĞİ YÖNETİMİ

Başkan Fatih Karaçoban, Muhammet Acar, Mustafa Akdeniz, Adem Günay, İbrahim Tosuner, İsmail Adıyaman, Aytaç Yıldıztekin, Fatih Tiryaki, Cumhur Kadıoğlu, Salim Ceviz, Şaban Kurtaran, Mustafa Karkın, Murat Yazıcı, Osman Ayvazoğlu, Enes Küçük, Arif Ustacık, Ersin Yolasığmaz, Ensar Yılmaz, Abdullah Kurt, Muhammet Kolaylı, Mustafa Ayar.

Kerim YAVUZ