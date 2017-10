Tur operatörlerinin tur güzergâhlarında İzmit’in, Kocaeli’nin de yer alması amacıyla restorasyonu tamamlanan Akçakoca Meydanında düzenlenen basın toplantısı ve tanıtım gezisi turizm alanında İzmit’in önünü açacak ilk adımın atılmasını da sağladı.

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği(TÜRSAB) Başkanı Başaran Ulusoy, “İstanbullu Kocaeli’de nefes alacak” açıklamasını yaparken, Tarih Koridoru’nun tur operatörlerinin listesinde yer alacağının da sinyalini verdi. İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan da Akçakoca Meydanı ve Kapanca Sokağın resmi açılışının 14 Ekim Cumartesi günü saat 14.00’te gerçekleşeceği duyurdu.

TUR OPERATÖRLERİ AĞIRLANDI

TURSAB Başkanı Ulusoy ve tur operatörleri için dün tanıtım etkinliği düzenlendi. 25 tur şirketine İçzmit tarih koridoru, Akçakoca Meydanı tanıtıldı.

Nev-i Sanat Kafe ve Sanat Galerisi olarak hizmete açılan tarihi Süleyman Paşa Hamamında gerçekleştirilen basın toplantısına İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan’ın ev sahipliği yaptı. Toplantıda Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Büyükşehir Belediyesi Başkanı Vekili Zekeriya Özak, İzmit Kaymakamı Ersin Emiroğlu, Ak Parti İzmit İlçe Başkanı Hasan Ayaz, TÜRSAB(Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği) Başkanı Başaran Ulusoy, KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, İl Kültür Müdürü Adnan Zanburkan, KOTO Başkanı Necmi Bulut ve çok sayıda turizm ve otel işletmecileri ve yöneticileri katıldı.

DOĞAN: “CİCİLERİMİZİ GÖSTERİYORUZ”

Oldukça heyecanlı olduğu gözlenen İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, “ Nasıl ki küçük çocuklar kıyafet aldıklarında sevinir, cicilerini gösterir, işte biz de bugün burada sizlere yaptığımız güzel işleri, cicilerimizi gösteriyoruz” dedi.

Doğan, tarihi yeniden ortaya çıkarmak için 70’in üzerinde tarihi eseri restore ettiklerini hatırlattı, “Sayın Valimizin bizimle olması, tarihi seven biri olmasını bizim için büyük bir şans olarak görüyorum. TÜRSAB’ın söyleyeceği her türlü fikre destek vermeye hazırız. Tarih İzmit’ten yeniden doğmaya başlıyor” dedi.

ULUSOY “REKLAM” DEDİ

TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Ulusoy, Muğla’da başlayan iş birliğinin ardından İzmit’te bulunmaktan dolayı büyük mutluluk yaşadıklarını anlattı. Ulusoy, “İzmit’in iki bacası var. Birincisi sanayi, diğeri ise turizm bacası. Bu ülkede doğduk bu ülkede yaşıyoruz, her kentin bellekleri vardır ve bu bellekleri korumamız gerekiyor. Bu gün de İzmit’in belleğini korumak, yaşatmak için buradayız. Hem sanayiyi, hem de turizmi bir arada yaşatmak zorundayız. İzmit’te ne yapabiliriz nasıl geliştirebiliriz diye düşünüyoruz. İstanbul artık nefes alamıyor bu yüzden İzmit, Kartepe bizim için çok önemli yeni alanlar. İnanın bu mekânlar Avrupa’da olsa tek başına bir ürün olabiliyor. Kendi vatandaşımız kendi tarihi eserlerini tanımıyorsa, o eserleri korumamız çok zor. Bu gün tarihin üstünü görebiliyoruz ama toprakların altında da büyük bir hazine yatıyor. Bu hazineyi de gözler önüne sermek zorundayız. Ben bu kentte hayat var. Keşke bu tesislere 50 yıl önce gün yüzüne çıkarıp sahip çıkabilseydik. Şimdi bu biz bu bölgeye elimizden gelen yardımı yapacağız” dedi. Ulusoy, Vali Aksoy’un Diyarbakır’da tarihe önemli destekler verdiğini belirtti, “Bu değerlere sahip çıkmanın ne kadar önemli olduğunu, turizmin barış sektörü olduğunu anlamak gerekiyor. Eğer burası yaşarsa burası ziyaret edilirse burası korunur” diye konuştu, katkıları için başkan Doğan’a teşekkür etti.

ÖZAK: “ 5 BİN YILLIK BİR GEÇMİŞİMİZ VAR”

Büyükşehir Belediye Başkanvekili Zekeriya Özak, “Bu İzmit için Kocaeli için tarihi bir gün. Turizmin büyük isimlerini bu gün ağırlıyoruz. Kocaeli artık eski Kocaeli değil. Eskiden deniz simsiyahtı. Gelenler kokudan dolayı bir an önce İzmit’ten geçip gitmek işitiyordu. O günden bu güne çok büyük yatırımlar yapıldı. İzmit’in çok büyük bir tarih potansiyeli var. Kazılan her yerden tarih fışkırıyor. İzmit İstanbul’un Anadolu’ya açılan kapısıdır. Eski Seka Kağıt Müzesi’ni yaptık. Yanındaki bilim merkezi ile yaklaşık 150 milyonluk yatırım yaptık. İki yeri de görmeye değer. İstanbul’dan gelmiş olan turistler İzmit’e geldikleri an sadece Seka alanını gezseler bile çok iyi izlenimler ile bu kentten ayrılacaklardır. Karadeniz kıyılarını turizme açıyoruz Antalya’yı aratmayan güzelliklere sahip olacaklar. Bu kentte 5 bin yıllık bir geçmiş tarih var. Biz de bu tarihi yaşatacağız” dedi.

AKSOY’DAN CENGİZ TOPEL YORUMU

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy da konuyla ilgili şunları söyledi:

“- Turizm sektörü daha öce görev yaptığım yerlerde de yoğun olarak öne çıkan sektörlerdendi. Bugünkü toplantıyı da çok önemsediğimi belirtmek isterim. Kocaeli sanayi şehri olarak bilinen bir yer ama turizm konusunda da oldukça iyi. Biri diğerinin alternatifi değil ikisi de geliştirilebilecek sektörlerden. Doğal güzellikleri ve doğal sit alanlarının da fazla olduğu bir kent. Buraya daha fazla turist gelmesine hep birlikte hayret etmemiz gerekiyor. 4 mavi bayraklı bir kent Kocaeli. İzmit Körfezi’ni önceki yıllarda karşılaştırdığımız zaman gerçekten farklılığı görebiliyoruz. İstanbul artık çıkış noktası arıyor. Özellikle birçok turizm çeşitliliği yaratmak mümkün. Kültürel değerlerimiz oldukça fazla. Bunların korunması ve korunan yerlere belirli fonksiyonlar yüklenerek turizme yeniden kazandırılmış. İzmit Belediye başkanımıza bu anlamda teşekkür ediyorum. Kocaeli’nin bir de Cengiz Topel Havaalanı var. Uçuşların biraz daha artırılma konusunda çalışmalar içerisindeyiz. Bu konuda kentin bir duruşu ve kararlılığı olmalı. Kış sporları için kayak merkezlerimiz var, gölümüz var. Turizm konusu sosyal barışın ortaya çıkmasına da ciddi anlamda katkılar sunuyor.”

Heyet daha sonra Tarih Koridoru, Akçakoca Kent Meydanı ile Sırrıpaşa Konağı’nı gezdi.

Şennur YILDIZ