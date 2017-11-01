Ulusoy: “Türkiye iyi olacak” 

İYİ Parti Teşkilatlanmadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın’dan Kocaeli İl Başkanlığı görevini alan Haluk Ulusoy, İl Başkanları Tanıtım Toplantısı'nda konuşma yaptı.

İŞİ EN ZOR OLAN BENİM

Haluk Ulusoy şunları söyledi: "İl başkanları arasında işi en kolay olan benim Genel Başkan Meral Akşener'in doğduğu şehirden geliyorum. Genel Başkan bizim şehrimizden olduğu için kendisine teveccühümuz fazla olacaktır. İşi en zor olan belkide yine benim. Dört kuşaktır, İzmit’te yaşıyorum sanayici ve iş adamıyım. ilk defa politikaya giriyorum politikaya girmemin nedeni ülkenin temel değerleri ile oynandığı, ülkemizin gidişatının iyi olmadığını düşündüğüm için. Türkiye’nin içinde bulunduğu durumun iyi olacağını düşünerek bu harekete katıldım.

SÖYLENECEK SÖZ BULAMIYORUM

Türkiye’den partimize büyük bir teveccüh var. kurtuluş simgesi, bir özel bayrak açılımı gibi beklenti çok büyük. Umut ediyorumki önümüzdeki yıllar da 2019 yılında seçimler yapıldığı zaman halkımızın bu teveccühü

sandığa yansıyacak. Türkiye Akşener’in liderliğinde iyi günlere koşuyor. Türkiye iyi olacak bundan gayri söylenecek söz bulamıyorum”

Çiğdem ARMAĞAN