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Ümit Balkan İO’da engelleri aşan proje

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Ümit Balkan İO’da engelleri aşan proje
Sosyal Sorumluluk Projeleri ile dikkat çeken Şehit Ümit Balkan İlkokulu’nda ‘Minik Yürekler Engelleri Aşıyor-2 Projesi’ kapsamında alınan 8 tekerlekli sandalye, GÖRSEM aracılığı ile engelli bireylere ulaştırıldı.

Sandalyelerin okul binasında gerçekleşen teslim törenine; İzmit İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, Şehit Ümit Balkan İlkokulu Müdürü Yılmaz Ergül, Eğitim-Bir-Sen İzmit İlçe Başkanı Saraybahçe İlkokulu Müdürü Yusuf Kılıç, Proje Yürütücüsü Öğretmenler Uğur Maral, Elmas Gezer, GÖRSEM Başkanı Dursun Karaman, öğretmenler, öğrenciler, veliler ve engelli vatandaşlar katıldı. Şehit Ümit Balkan İlkokulu öğrencileri örnek bir projeye daha imza atmış oldu.

SOSYAL SORUMLULUK BİLİNCİ

Proje kapsamında 10 adet kumbara oluşturuldu ve öğrenciler bu kumbaralar ile çevrelerindeki insanlara projenin amacını ve kapsamını anlatıp, o kişilerden de projeye destek vermelerini istediler. Proje 5 hafta gibi kısa bir sürede bitti. Projeye her öğrencinin aktif olarak katılımı sağlandı. Öğrenciler bu proje kapsamında sosyal sorumluluk bilinci kazanmış oldular. Proje kapsamında; Mustafa Çiftçioğlu, İsmet Arguç, Ali Ekber Güldere, Selvi Güldağ, Hasan Karaman, Paşa Güler, Hacı Ahmet Güler, Kemal Söylemez’e tekerlekli sandalyeleri teslim edildi.

Ayşegül Kalaycı

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