Ümit Hoca ışık saçtı

Önceki akşam Kocaeli TV’de Top Ağlarda programında Kocaelispor Teknik Direktörü Ümit Metin Yıldız’ı ilk kez konuk ettik. Kuşkusuz ki, göreve gelişinden 6 ay geçmiş, koca ilk yarı bittikten sonra bu davetimiz biraz geçti ancak yayında kendisinden söz aldık, ikinci yarıda sıklıkla bir araya geleceğiz. Yıldız, herkesin malumu iletişimi çok güçlü biri, öylesi bir bilgi birikimine, donanıma sahip ki, müthiş akıcı ve son derece akılcı konuştu. Böylesi bir tempo karşısında programı yöneten bana ve yorumcularıma dinlemek kaldı. Sevgili Yıldız birkaç kere fazla konuşuyorum diye rahatsızlık duydu, bunu dillendirdi ancak hiç sorun değildi. Stüdyoda bizler, inanıyorum ekrandaki binler hiç sıkılmadan, büyük keyifle sabaha kadar Yıldız’ı dinlerdi.

31 PUAN ÖNEMLİ BİR BAŞARIDIR

Kampın değerlendirmesiyle başladık. Kamp koşullarından, futbolcuların çalışma azimlerinden memnun olduğunu söyledi, “Çok yararlı geçti, ikinci yarıda tam olarak hazırız” dedi. Hazırlık maçlarındaki oyunların umudunu arttırdığını, ilk yarıda fazla süre alamayan bazı oyuncularda dikkat çeken gelişim gördüğünü, bunun getireceği forma rekabetiyle işinin zorlaşacağını söyledi. Ligin ilk yarısını değerlendirmesini istediğimizde, “Lige yeni çıkmış, transfer yasağı olan bir takım için ilk yarıdaki 31 puan önemli bir başarı. Devre bitiminde bu puan doğal karşılanıyor olsa da, sezon başlarken bunu ön görebilmek çok zordu. Bu gerçeği unutmamak gerekir” dedi.

HAK ETMEDEN ALDIĞIMIZ PUAN YOK

Kuşkusuz ki haklıydı. Sezon başlarken bu takım ilk yarıda 31 puan yapacak, ikinci sırada yer alacak derse pek inandırıcı bulunmazdı. Mutlak bir başarı söz konusu. Aksini düşünen haksızlıktan öte nankörlük etmiş olur. Bu gerçekle birlikte genel görüş geriye dönüp baktığımızda 4-5 puan daha fazla toplayabileceğimize yönelikti. Metin Hoca da aynı görüşteydi, “Özellikle Tekirdağ ve Van Büyükşehir maçlarındaki kayıplara üzülüyorum. Her ikisinde de fazlasıyla galibiyeti hak etmiştik ancak 6 puan yerine 2 puan alabildik” dedi. Araya girip peki hak etmeden aldığımız puan var mı diye sordum. Yıldız, biraz düşündükten sonra, “Hayır, olduğunu düşünmüyorum” dedi.

HEDEFİMİZ BİRİNCİ OLMAKTIR

İkinci yarıda dair beklentileri konuştuk. Bu bağlamda Yıldız gelen hedef şampiyonluk mu, Play-Off mu sorusunu, “İlk yarı sonunda ikinci sıradayız. Bunu yapabildiğimizi gördük. Bu noktadan sonra üçüncülük, dördüncülük gibi bundan aşağıdaki bir dereceyi kabul edemeyiz. İkinci yarıdaki düşüncemiz mevcut durumdan daha iyisini yapmak, yani birinci sırada yer almak olacak. Şu puanı hedefliyoruz, bu puan bizi şampiyon yapar gibi bir hesap yapmadım. Ancak istatistikler belli. Şampiyonluk için 2 puan ortalaması tutturmalıyız” sözleriyle yanıtladı. Liderle arada 8 puan gibi önemli bir fark var, kolay değil ancak güçlü bir şekilde neden olmasın diyebilecek durumdayız.

İKİ LİG ARASINDA CİDDİ FARK VAR

Yıldız ikinci yarıyla ilgili rakiplere sürprizleri olduğunu söyledi, “İlk yarıda rakipler bizim nasıl oynadığımızı çözdü. Buna göre tedbir alacaklardır. Bizim bu durumda yeni taktiksel planlarımız olmalı. Kampta buna çalıştık, devam edeceğiz. Mevkileri kaldırma yönünde çalışmalarımız var. İlk yarıda kimi maçlarda bazı mevkilerde bunu denedik, fazlalaştıracağız” dedi. Çok tartışılan bir konu var. BAL ile 3.Lig kıyaslaması yapılırken arada fazla fark yok diyenlerin çoğunluk olduğunu görüyoruz. Teknik adam olarak Yıldız’ın bu konudaki düşüncesi önemliydi. Yıldız, “İki lig arasında ciddi bir fark var. En basitinden biri amatör, biri profesyonel” dedi.

KİMSE BENDEN BUNU BEKLEMESİN

Taraftardan gelen soruların önemli bir bölümü oyuncu değişikliklerinin yanlış veya geç yapılmasına yönelikti. Tek tek okudum soruları, Yıldız not alıp hepsine birden yanıt verdi. Özetle şunları söyledi: “Oyuncu değişikliği yapmak sanıldığı kadar kolay değildir. Sonuç kötü olunca beklenti hep aynıdır, hoca iki oyuncu değiştirsin, maçı çevirelim. Keşke o kadar basit olsa ama değil. Oyunun bir ritmi, temposu var. Giren oyuncu ayak uydurabilecek mi? Gerektiğinde oyuncu değişiklikleri yaptım, dakika kaçtır hiç bakmadım. Hatam, eksiğim olmuştur tabi. Taraftar tribünden bağırıyor, şu çıksın, bu girsin diyor diye değişiklik yapıyorsam işte o zaman ciddi bir sıkıntı var demektir. Kimse benden bunu beklemesin”

26 MAÇTA KORNERDEN GOL YEMEDİK

Programlarımızda Necip Öztaş çok gündeme getirdi, ben de köşemde yazdım. Taraftarın da dikkatini çeken bir uygulamaydı rakip kornerlerinde 11 kişiyle ceza alanında alan markajı yapmak. Bu konuyla ilgili soruya sevgili Yıldız, “Rakip kornerlerinde öncelik gol yememektir. Geçen sezon Denizlispor’da bunu yaptık ve 13 maçta tek gol bile yemedik. Bir mucizeye imza atarak ligde kalmamızda bu uygulamanın payı büyüktü. Burada da devam ediyoruz. 13 maç üst üste kornerden gol yemedik. Yani toplamda 26 maç. 27’nci maçta ilk golü kalemizde gördük. Rakamlar ortada. Doğru bir uygulama yapıyoruz demektir” yanıtı verdi. Taraftardan gelen yoğunluklu sorulardan biri Can Emre’ye neden şans verilmediğine yönelikti. Sevgili Yıldız bu konuda bir şey demedi; ya atladı, unuttu, ya da yanıt vermek istemedi.

ELİ SOPALI TEKNİK ADAM DEĞİLİM

Sürekli yorumcularımdan sevgili İbrahim Gürsel, ilk yarıda yaşanan disiplin olaylarını gündeme getirip, Yıldız’ın ne düşündüğünü sordu. Burak Süleyman iki kırmızı sonrasında 8 maç yoktu, Hamza 4 maç oynayamadı, ayrıca Oğuzhan ve Sinan’ın kadro dışı olayları da var. Kamuoyunda disiplinsizlik olaylarının teknik ekibin otorite konusundaki zafiyetinden, suiistimallerden kaynaklandığını düşününler var. Sevgili Metin Hoca konuyla ilgili olarak, “Başta disiplin kelimesini sevmiyorum. Eli kopalı teknik adam değilim. Cezanın bir çözüm olduğunu düşünmüyorum” dedi. Yıldız, Sinan Pektemek’in kadro dışı bırakılması olayıyla ilgili konuşmak istemedi, “ Tüm bu yaşananları teknik ekip olarak kendi içimizde değerlendiriyoruz. Neyi eksik yaptık diye sorguluyor, kendimize pay çıkartıyoruz. Ancak yönetim kurulunun kriz süreçlerini çok iyi yönettiğini ve en az hasarla atlattığımızı söyleyebiliriz. Bunun için yönetim kurulunu kutlamak isterim” dedi.

Evet, izleyemeyenler için özetle aktaracağım bilgiler bunlar. En çok keyif aldığım, bitmesini istemediğim bir yayındı. İnanın 2 saatin nasıl geçtiğini anlaşamadık. Ümit Hoca kelimenin tam anlamıyla ışık saçtı, pozitif enerji yaydı. Yararlı bir program oldu, Kocaelisporlular hem Yıldız’ı daha yakından tanıma fırsatı buldu, hem düşüncelerini öğrendi. Düne kadar belli ön yargıları olanların da bu yayından sonra ona büyük saygı duyacakları inancındayım. Son olarak hakkındaki düşüncem odur ki; Teknik adam olarak üst düzey işler yapabilecek potansiyeli var, ayrıca çok iyi bir yorumcu ışığı da aldım. Allah yolunu açık etsin.