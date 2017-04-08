Ümit Hoca’yı anlamak

İçerde 16 maça çıkmışız ve tam 9’unda puan kaybı yapmışız. 2 yenilgi, 7 beraberlikle 20 puan uçup gitmiş. Zirve yarışı yapan bir takım için ender görülebilecek bir durum bu. Genelde takımlar içerde kazanır, dışarda berabere kalır, maç başı 2 puan ortalamasıyla şampiyon olur. Bizim iç ve dışardaki puan ortalamamız birbirine yakın. İçerde ve dışarıda ortalama 1.5 puan gibi. Aslında içerde kaybettiklerimizi dışardan getirmişiz, genel ortalamayı bulmuşuz; sonuç açısından baktığımızda aynı kapıya çıkıyor ama kayıplar içerde olunca göze daha çok batıyor ve bu durum tepkileri beraberinde getiriyor. Şöyle bakmamız da mümkün. Dışarıdan 8 yerine 5 galibiyet getirmiş olsak, o 3 galibiyeti içerde almış olsak puan olarak değişen bir şey olmayacaktı ama bu kadar yangın yapılmayacaktı.

TEK NEDENE, TEK KİŞİYE BAĞLAMAK SAÇMALIK

Daha önce de yazdım, altını çizdim. Deplasmanlarda şıkır şıkır oynayıp, maçları kazanan takımın içerde bocalaması, puan üstüne puan kaybetmesini sadece teknik direktörün kadro tercihine, oyuncu hamlelerine bağlamak, faturayı sadece kenar yönetime kesmek doğru, adil değil. Hoca, aynı hoca. Deplasmanda işini iyi yapıyor, içeride bildiklerini unutuyor mu? Belli ki, başka nedenler, farklı faktörler var. Bu durumu zaten tek bir nedene, hele tek bir kişiye bağlamak büyük saçmalık. Rakiplerin kalabalık savunma yapması, vakitten çalması bizim buna karşı alternatif üretememiş, gol geciktikçe yine mi puan kaybedeceğiz baskısı ve tabi son vuruşlardaki eksikliğimiz beraberinde iç saha kayıplarını getiriyor.

ÖN YARGI, PEŞİN HÜKÜM ARARIM

Aynı şekilde üzerimize gelen takımlar karşısında kontratakta etkili, puan kaybetme baskısından uzak olduğumuz için deplasmanda iyi sonuçlar alıyoruz. Yani iç ve dış sahadaki bu farklı performansı önemli ölçüde oyuncu grubumuzla paralel oyun sistemiyle açıklayabiliriz. (Önemli bir not: Bu kadro oluşumunun hocayla hiç ilgisi yok) En doğru teşhis, analiz bu diye düşünüyorum. Mutlaka hocanın hataları, eksikleri de vardır, aksine kimse iddia edemez. Kendisini de kabul ediyor zaten. Ancak tüm diğer faktörleri bırakıp kaybı sadece teknik direktörün hamle ve tercihlerine bağlarsanız, kimse kusura bakmasın ben bunda ön yargı, peşin hüküm ararım.

DÜNYA ÜZERİNDE ÖRNEĞİ VAR MIDIR?

Bir takım düşünün ki, transfer yasağı var ve çıktığı ligdeki ilk yılında şampiyon olamıyor, daha doğrusu doğrudan üst lige çıkamıyor diye teknik direktörüne verip veriştiriliyor. Bırakın transfer yasağını, transfer yapma hakkı olan kaç takım çıktığı ligdeki ilk yılında şampiyon olmuş ki? Üstüne bir de transfer yasağını koyun, dünyada örneği var mıdır, Hiç sanmıyorum. Peki, şampiyon olamadı diye o takımın teknik adamının bu kadar yerin dibine sokulduğu başka örnek var mıdır? Yine hiç sanmıyorum. Takım üçüncü sırada, büyük olasılıkla Play-Off’a kalacak, belki de oradan üst lige çıkacak. Dolayısıyla mevcut koşullarda bu performansı yakalamış bir takım dünyanın her tarafında alkışlanır, teknik direktörü göklere çıkartılırken, bizdeki duruma bakın da şaşırmayın.

FUTBOL OYUNU BU KADAR BASİT DEĞİL

Ümit Metin Yıldız Hoca Kozan maçı bitiminde açıklamalar yaptı. Sosyal medyada paylaşıldı, altına yapılan yorumların önemli bölümü hakaret içeriyordu, yüzde 90’ı da defol git diyordu. Yıldız’ın mesajları hiç hoşlarına gitmiyordu. Çünkü onların mesajla hiç ilgisi yoktu, onların derdi Oğuzhan neden erken çıktı, Mehmet neden geç alındı meselesiydi. Oysa futbol oyununun açıklaması bu kadar basit değildi. Hocayı anlamak gerekirdi. Ümit Hoca’nın röportajındaki çok önemli, derslik tespitlerinden bir kaçını aktararak bugünkü yazımı bitiriyorum. Lütfen öyle üstünkörü okuyup geçmeyin, ne söylemek istiyor anlamaya çalışın.

İŞTE ÜMİT HOCA’NIN TESPİTLERİ:

“Tribündeki adamın sınırsız değişiklik hakkı var, bizim üç tane”, “Gördüklerini sandıkları pek çok şeyi görüyorum”, “200 idman yaptığım oyuncunun sahada ne kadar oynayacağını ben bilmiyorum sen biliyorsun”, “Benim için önemli olan takımdır, ormandır. Birileri ağaçlarla ilgileniyor, devam etsinler”, “Kocaelispor’un teknik direktörüyüm, beni sevmeyebilirler ama bulunduğum makama saygı duyulmalı”, “Hadi beni geçin, futbolcuların emeğine saygı gösterin”, “Oğuzhan niye çıkartıldı, Mehmet diye oyuna alındı. Birine, ikisine, beşine değil ki, her türlü karara tepki var”

Play-Off’ta sona doğru

Amatör futbolda artık Play-Off heyecanının sonuna geliyor. Hafta içinde 1.Küme’nin Play-Off maçları vardı. Başiskele ile Suadiye’nin maçlarına bakınca, “Bu akşam bu iş bitebilir” yorumu yapmıştım. Suediye, Kireçocakları karşısında zorlansa da kazandı ve Süper Lig’in kapısına geldi. Çok büyük bir sürpriz olmazsa Suadiyespor yeniden en üst yerel ligdeki yerini alacak. Dilerim ki, o eski şaşalı günlere kavuşması da uzun sürmez. Başiskele, mutlak favori çıktığı Bağçeşme maçında büyük şok yaşadı. Sanıyorum sadece ben değil pek çok kişi bu maçta Başiskele’nin kaybedeceğini öngörebilirdi. Bağçeşme’yi kutlamak gerekir. Bu beklenmedik yenilgiye rağmen Başiskele avantajlı konumunu sürdürüyor.

KARAMÜRSELSPOR’A ÜZÜLDÜM

Aslında düğümü çözecek maç Uzuntarla ile Karamürsel arasındaydı. Olası bir beraberlik, Başiskele ile Suadiye’nin matematiksel olarak iş bitirdikleri anlamına gelecekti. Maalesef Derbent’teki maçta istenmeyen durum yaşandı. Karamürselsporlu futbolcu kendisine kırmızı kart gösteren hakemin üzerine yürüyünce maç 42.dakikada tatil oldu. Muhtemelen hükmen mağlup ilan edilecek Karamürselspor havlu atacak. Doğrusu üzüldüm. Play-Off başlarken ilçe adını taşıyan takımların başarılı olmaları yönünde bir isteğim, beklentim vardı. Karamürselspor mutlaka Süper Lig’e renk katacak, belki daha ileriye gidecekti. Olmadı. Bir yıl daha kaybedildi.

DOĞANTEPE İLE DERİNCE ÇOK YAKIN

Play-Off heyecanı bugün Süper Lig ile devam ediyor. Artık son üç maç. Doğantepe ile Derince Belediye’nin önemli avantajları var. Kartepe ile Nusretiye bugün belki de son kozlarını oynayacaklar. Gözler öncelikle Doğantepe’nin Sultanorhan maçında. Bordo-Mavili ekip havlu atan rakibini yendiğinde belki BAL’ı garantileyecek, en kötü eşiğine gelecek. Derince Belediye için de benzer bir durum söz konusu. Evlerinde Kartepe engelini aştıklarında işi yüzde 80 bitirmiş olacaklar. Bu iki maçta favoriler tekler, başka anlamda sürpriz çıkar mı? Olabilir tabi ama zor gözüküyor.

Play-Off’a rüzgar gibi başlayan, ilk yarı bittiğinde BAL’ın en güçlü adayı gösterilen ancak sonrasında üst üste kayıplar yaşayan Nusretiye, Seka Doğan karşısında silkinmek, umutları yeşertmez isteyecek. Her zamanki temenni ve beklentilerimle bitiriyorum. Fair-Play ruhunun öne çıktığı, hakem hatalarının sonuca etki etmediği maçlar olsun.