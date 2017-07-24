Ümit Metin Yıldız, gençlerle ilgili umut dolu

Kocaelispor Teknik Direktörü, geride kalan ilk etapta futbolcularının çalışma performanslarından memnun olduğunu söyledi.

Yıldız, gençlerle ilgili ilk izleniminin çok olumlu olduğunu söyledi, “İçlerinde şimdiden beni heyecanlandıran özel yetenekler var” dedi.

“GENEL ANLAMDA MEMNUNUM”

Kocaelispor Teknik Direktörü Ümit Metin Yıldız, geride kalan ilk etap çalışmalarını değerlendirirken, “Kondisyon, güç ve dayanıklılık ağırlıklı yorucu idman sürecini geride bıraktık. Çok yararlı bir çalışma dönemi geçirdiğimiz düşüncesindeyim. Tüm futbolcularımın istek ve hırslarından memnunum. Şimdi saha denemeleri, teknik taktik çalışmalarına yoğunlaşacağız. Bolu kampını en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz” dedi. Yıldız, başa geçirilecek tek bir enerjilerinin bulunmadığını belirterek, “28 kişiyle devam edemezdik. Kadromuzda indirimi yaptık. Kamp ve lig kadromuzu belirledik. Bu ekiple yürüyeceğiz” dedi.

“ŞİMDİDEN BENİ HEYECANLANDIRIYORLAR”

Ümit Metin Yıldız, kadrodaki gençlerle ilgili övgülerde bulundu, “Geçen sezondan bu yana bizimle olan Fatih belli bir olgunluğa geldi. Kerem’i geçen sezon o bölgede güçlü ve fazlaca isim bulunduğu için oynatamadığımız için içimiz acımıştı. Her ikisinden de yeni sezon için umutluyum” dedi. Yıldız kadroya bu sezon alınan gençlerle ilgili ilk izleniminin çok olumlu olduğunu söyledi, “İsim vermem doğru değil ancak içlerinde şimdiden beni çok heyecanlandıran özel yetenekler var. Karşılıklı emek ve çalışmayla sadece takıma katkı vermekle kalmazlar, çok iyi yerlere de gelebilirler. Tabi bunun için sabır göstermeliyiz” dedi.