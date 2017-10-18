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Ümit Metin Yıldız, hangi takım ile görüşüyor?

Ümit Metin Yıldız, hangi takım ile görüşüyor?

Gölcükspor’da Ramiz Soydaş’ın beklenmedik istifasının ardından yönetimin düşündüğü ilk isim Kocaelispor ile yollarını kısa bir süre önce ayırın Ümit metin yıldız oldu.

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Başkan Ahmet Şahin’in dün akşam saatlerinde Yıldız’ı telefonla arayıp görüşme talebinde bulunduğu öğrenildi. Görüşmenin bugün öğlen saatlerinde yapılacağı belirtildi. Büyük olasılıkla anlaşma sağlanması, 2 saate kadar açıklamanın yapılması bekleniyor. 
 

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