Ümit Metin Yıldız, hangi takım ile görüşüyor?
Gölcükspor’da Ramiz Soydaş’ın beklenmedik istifasının ardından yönetimin düşündüğü ilk isim Kocaelispor ile yollarını kısa bir süre önce ayırın Ümit metin yıldız oldu.
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Başkan Ahmet Şahin’in dün akşam saatlerinde Yıldız’ı telefonla arayıp görüşme talebinde bulunduğu öğrenildi. Görüşmenin bugün öğlen saatlerinde yapılacağı belirtildi. Büyük olasılıkla anlaşma sağlanması, 2 saate kadar açıklamanın yapılması bekleniyor.
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Etiketler : Ümit Metin Yıldız, Gölcükspor, Ramiz Soydaş
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