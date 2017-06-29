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Ümmehan Tellioğlu vefat etti
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Vefat
29.06.2017 13:17
İzmit Yahya Kaptan Mahallesi Gün Batımı Sokak No:13’de oturan eski tüccarlardan merhum Hasan Tellioğlu’nun eşi Ümmehan Tellioğlu (97) vefat etti.
3 çocuk annesi olan Ümmehan Tellioğlu’nun cenazesi Aydın’ın Nazilli ilçesinde toprağa verildi.
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Etiketler:
Ümmehan Tellioğlu
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vefat
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