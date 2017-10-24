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Umre kayıtları başladı

Umre kayıtları başladı

Diyanet İşleri Başkanlığı 2017-2018 sezonu için Umre seyahati kayıtlarını başlattı.

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Diyanet’in ilk Umre kafilesi 11 Kasım’da yola çıkacak. Bu dönem Umre yapmak isteyenler il ve ilçe müftülüklerine kayıt yaptırabilir. 

3.500 TL’DEN BAŞLIYOR

Bu yıl Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Umre turları 7-11-14 ve 24 günlük süreler halinde gerçekleşecek. Süreye ve kalınacak otel türlerine göre, kişi başına Umre seyahatinin bedeli 3,500- 6.000 TL arasında değişiyor. Sömestr tatilinde öğrenciler ve öğretmenler 11 günlük turlara 2.500 TL ödeyerek katılabilecekler. 
 

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