Umre kayıtları başladı

Diyanet’in ilk Umre kafilesi 11 Kasım’da yola çıkacak. Bu dönem Umre yapmak isteyenler il ve ilçe müftülüklerine kayıt yaptırabilir.

3.500 TL’DEN BAŞLIYOR

Bu yıl Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Umre turları 7-11-14 ve 24 günlük süreler halinde gerçekleşecek. Süreye ve kalınacak otel türlerine göre, kişi başına Umre seyahatinin bedeli 3,500- 6.000 TL arasında değişiyor. Sömestr tatilinde öğrenciler ve öğretmenler 11 günlük turlara 2.500 TL ödeyerek katılabilecekler.

