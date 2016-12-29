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Umre’den dönen Çoban’ı Bakan Işık ziyaret etti

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Umre’den dönen Çoban’ı Bakan Işık ziyaret etti
Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Umre ziyareti için gittiği kutsal topraklardan dönen AK Parti kurucularından Çoban Ticaret’in sahibi Mehmet Çoban’ı Kullar’daki iş yerinde ziyaret edip kutladı.

Bakan Işık’ın Mehmet Çoban’ı ziyaretinde, AK Parti İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, Haldız Grup Yönetim Kurulu Başkanı Macit Haldız, Saraybahçe eski Belediye Başkanı Halil Yenice, Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Ömer Polat, işadamları Sadık Beşer ve İsmail Uslu ile Mehmet Çoban’ın oğulları Ahmet, Selman ve Selim, kardeşi İbrahim ve torunu Yusuf Çoban hazır bulundu. 

Samimi bir ortamda gerçekleşen, anıların tazelendiği ziyarette Çoban, misafirlerine zemzem, hurma ve taze süt ikram etti. 

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