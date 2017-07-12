Umudumuz gençler

İşte umut bağlanan gençler:
Onur Kandöken
19 yaşında, santrafor
Geçen sezon U19 Akademi Lig
takımında oynadı, 4 gol attı.
Ali Han Aydın
19 yaşında, orta saha
Trabzonspor alt yapısından yetişti,
güçlü fiziğiyle dikkat çekiyor.
Ferhat Ertokuş
18 yaşında, stoper
U19 takımında dikkat
çeken performans ortaya koydu
Mertcan Bodur
18 yaşında, kaleci
Seka Doğan’dan yetişti,
U19’un kalesinde iyi maçlar çıkardı
Celil Çelik
17 yaşında, sol kanat
Geçen sezon U17 Akademi
Ligi’nde göz doldurdu
Gökdeniz Bayraktar
16 yaşında, hücum kenar
U16 takımında forma giydi,
F.Bahçe istedi, verilmedi.
Onur Öztonga
17 yaşında, sağ bek, stoper
Mehmet Öztonga’nın kardeşi, geçen
sezon U19 takımında umut verdi
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