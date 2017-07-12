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Umudumuz gençler

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Umudumuz gençler
Transfer yasağı süren Kocaelispor’da ayrılan futbolcuların yeri altyapıdan gelenlerle doldurulacak. 

İşte umut bağlanan gençler:

 Onur Kandöken

19 yaşında, santrafor

Geçen sezon U19 Akademi Lig

takımında oynadı, 4 gol attı.

Ali Han Aydın

19 yaşında, orta saha

Trabzonspor alt yapısından yetişti,

güçlü fiziğiyle dikkat çekiyor.

Ferhat Ertokuş

18 yaşında, stoper

U19 takımında dikkat

çeken performans ortaya koydu

Mertcan Bodur

18 yaşında, kaleci

Seka Doğan’dan yetişti,

U19’un kalesinde iyi maçlar çıkardı

Celil Çelik

17 yaşında, sol kanat

Geçen sezon U17 Akademi

Ligi’nde göz doldurdu

Gökdeniz Bayraktar

16 yaşında, hücum kenar

U16 takımında forma giydi,

F.Bahçe istedi, verilmedi.

Onur Öztonga

17 yaşında, sağ bek, stoper

Mehmet Öztonga’nın kardeşi, geçen

sezon U19 takımında umut verdi

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