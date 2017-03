Umudumuz tükeniyor

Öncelikle başta Serhat Boz'un ailesine, Hodri Meydan'a ve tüm Kocaelispor'a baş sağlığı dileyerek yazıya başlamak istiyorum. Rahmetli Serhat Boz'u tanımamama rağmen hala içimde yaşanan olaydan dolayı üzgünlük bulunuyor, tanıyanları abisi kardeşi gibi olanları hele hele ailesini hayal bile edemiyorum. Allah inşallah bir daha kimseye yaşatmaz. Hodri Meydanın tribünden çekilmesi de tabi ki çok tarihi bir olay oldu. Yaşadıkları çok ağır bir şey ancak zamanla yeniden camianın da isteğiyle yeni statta ben tribünde olacaklarını düşünüyorum. Kendilerine de Kocaelispor için özellikle son 3 sezondur verdikleri emeklerden dolayı teşekkür ediyorum.

Bu şartlar altında da takımımız gerçekten çok büyük bir mücadele veriyor, eğer İzmir’de son dakika golünü yemeseydik bana göre şampiyonluğun 1 numaralı favorisi haline gelecektik, ancak olmadı. Bu haftaki rakip Çorum sezon başında benim bu ligin en güçlü takımı olarak nitelendirdiğim, bu ligin çok üstünde bir kadrosu olan tek hedef şampiyonluk parolası ile sezona başlayan bir ekipti. Ancak isteneni yapamadılar, şampiyonluk yarışından uzak kaldılar. Terslik olur da playoffa kalırsak oradaki en ciddi rakiplerden biri olacaklarını düşünüyorum. Bu maçta yıldız oyuncuları ligin gol kralı Yakup'un cezalı olması da bizim adımıza olumlu notlardan bir tanesiydi. Bizim de İzmir’deki 11'e cezası biten Ali Keten ve sakatlıktan dönen kaptan Hamza eklendi, Kemal Can ve Özgür yedeğe alındı. Maç biraz durgun başladı, ancak yine kontrol tamamen elimizdeydi. Hamza merkezde çok fazla inisiyatif aldı hemen hemen her hücumda topu yönlendiren kaptandı diyebiliriz. Bana göre dakika 15'te de sol kanattan ceza sahasına girerken yerde kaldığı pozisyonda da bir penaltımız verilmedi. Ardından iki tarafında golü düşünen bir futbol oynadığını izledik genel olarak topa sahip olan biz olsak da Çorum da topu aldığına doğrudan kalemize gelmeyi denedi buna rağmen ilk yarı 0-0 sona erdi. Tam büyük umutlarla ikinci yarıya başlarken hakem tartışmasız kasıtlı kötü niyetli şekilde Çorum’a bir penaltı yarattı. Ceza sahasına giren Çorumlu Can Emre’ye tekme attı ve yere düştü hakem penaltıyı çaldı, ardından o dakikaya kadar centilmen olan Çorum Belediyespor takımı da oyunu çirkinleşmeye başladı.

Golü yedikten sonra takım gerçekten yaklaşık 25 dakika bu sezon İsmetpaşa’daki en iyi futbollarından birini oynadı. Dakika 59’da Oğuzhan ile yüzde yüz bir golü kaçırdık, ardından 65’ te de Murat Başak'ın ceza yayından muhteşem şutunu kaleci köşeden son anda çıkardı. Tam yüklenirken kontra sonucu kalemizde 2. golü gördük gardımız iyice düştü. Golden sonra rakip oyunculara haklı olarak tepki gösteren sarı kartı olan Can Emre’ye de nasıl olsa Çorum maçı kazandı ortam daha çok gerilmesin diye hak etmiş olduğu ikinci sarı kartı göstermedi. Geri kalan dakikalarda kayda değer bir şey olmadı 0-2 mağlup olduk, Sancaktepe’nin puan kaybettiği haftada çok büyük fırsat teptik. Yazık oldu, artık büyük oranda Play-Off’a hazırlanmalıyız: Herkese mutlu haftalar.