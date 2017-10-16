Umuttepe bisiklet yolu daha güvenli

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından Kocaeli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ve Kabaoğlu-Arızlı bağlantı yolu üzerinde bulunan bisiklet yolu alanında boyama çalışması gerçekleştirildi. 3 km’lik alanda gerçekleştirilen çalışmada bisiklet yolu maviye boyandı.

GÜVENLİK SAĞLANIYOR

Büyükşehir Belediyesi kent genelinde bisiklet kullanımını özendirmek amacı ile çeşitli uygulamalar hayata geçiriyor. Vatandaşların daha güvenli ve kolay şekilde bisiklet kullanmalarını sağlandığı çalışmalarda diğer taşıtların güzergâhından ayırmak amacı ile bisiklet yolları farklı renge boyanıyor Bu kapsamda 3 kilometre uzunluğundaki Kocaeli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ve Kabaoğlu-Arızlı bağlantı yolu da mavi renge boyandı.

İLAHİYAT FAKÜLTESİNE KADAR

Özellikle öğrencilerin kullandığı bisiklet yolu, Kocaeli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ne kadar devam ediyor. Öğrencilerinin yoğunlukla kullandığı yolda yapılan bu çalışma ile güvenlik seviyesi arttırılmış oldu. Fakültelerine bisiklet ile ulaşım sağlayacak öğrenciler yapılan boyama çalışması ile derslerine ulaşımı daha güvenli şekilde sağlamış olacak.

37 KM BİSİKLET YOLU

Büyükşehir Belediyesi tarafından kent genelinde 37 km bisiklet yolu yapımı gerçekleşti. Vatandaşların yoğun olarak kullandığı bölgelere yapılan bisiklet yolları daha güvenli bir ulaşım için önem arz ediyor. Boyama çalışmaları ile birlikte ise yollar anayoldan ayrılarak daha güvenli bir hale getiriliyor.

KOCAELİ BİSİKLETE BİNİYOR

Kocaeli halkı genel olarak bisiklete binmeyi sıklıkla tercih ediyor. Özellikle Kocaeli genelinde Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan KOBİS Kocaeli genelinde 35 istasyon 210 bisiklet ile vatandaşlara hizmet veriyor. 60 bin 673 üyeye sahip olan bisikletler ile vatandaşlar günde ortalama 5 bin 400 km yol yapıyorlar.