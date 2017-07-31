Umuttepe öğrenci yurdu tamamlandı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Üçtepeler mevkiinde yapılan öğrenci yurdu tamamlandı.

Büyükşehir Belediyesi öğrencilere ve eğitime destek vermeye devam ediyor. Bu kapsamda eğitime teşvik adına hizmetlerini sürdüren Büyükşehir, öğrencilerin eğitim hayatında barınma ihtiyacını sağlamayı da ihmal etmiyor. Bu doğrultuda Üçtepeler bölgesinde yapılan yurt binasında çalışmalar tamamlandı. 7 bin 334 metrekare arsa üzerine kurulan yurt binası, 3 bin 391 metrekare oturum alanına sahip. 7 kat şeklinde yapılan bina 138 adet 3 kişilik, 4 adet 2 kişilik, 8 adet de tek kişilik odalar olmak üzere toplam 430 kişi kapasiteli olarak inşa edildi. Yapı içinde ayrıca valiz odası ve 550 metrekare genişliğinde bir de sığınak bulunuyor.

Umuttepe KOÜ Kampüsü’ne yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta yer alan yurt binasında yatakhaneler, çalışma odaları, kütüphane, 400 kişilik konferans salonu, sohbet odaları, mescit, çamaşır ütü odası, internet odası, çizim odası, atölyeler bulunuyor. Yapının içinde 132 metrekare spor salonu, 540 metrekare spor salonu yer alıyor. 162 metrekare okçuluk salonu bulunduran yapı 160 metrekare ayrı spor salonuyla öğrencilerin sportif aktiviteler gerçekleştirmesine imkan verecek.