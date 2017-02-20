UNESCO Kültür Mirasını Koruma El Kitapları tanıtılacak

Kocaeli Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Üniversitesi ve Kültürel Mirasın Dostları Derneği-KÜMİD tarafından düzenlenen “Unesco Kültür Mirasını Koruma El Kitapları Tanıtımı-Kocaeli Paneli” 23 Şubat Perşembe günü yapılacak. Sabancı Kültür Sitesi’ndeki panel saat 13.30’da başlayacak.

Kültürel Mirasın Dostları Derneği’nin (KÜMID), Derneğin 10. Kuruluş Yıl dönümünde, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu’nun UNESCO “Kültür Mirasını Koruma El Kitapları”nı kendi imkânlarıyla Türkçe’ye tercüme ederek koruma alanına kazandırıp, basımı ve dağıtımının yapıldığı kitapta UNESCO-Kültür Mirası Koruma El Kitaplarında;

Müzelerde Güvenlik, Yazma Eserlerin Bakımı ve Elleçlenmesi, Koleksiyonların Belgelenmesi, Müzeler İçin Afet Risk Yönetimi, Depodaki Koleksiyonların Elleçlenmesi, Dini Mirasın Güvenliğinin Sağlanması gibi altı farklı konuda bilgiler var.