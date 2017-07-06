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Üniversite adaylarına müjde! Bakanlık duyurdu...

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Üniversite adaylarına müjde! Bakanlık duyurdu...
MEB'den devamsızlık sorunu olan üniversite adaylarına müjdeli haber geldi. Üniversite kazanıp devamsızlığa takılanlar başarılı sayılacak.

MEB'den yapılan açıklama şu şekilde:

 "Örgün ortaöğretim kurumlarının son sınıf öğrencilerinden; ders kesim tarihi itibarıyla tüm derslerden başarılı olmasına rağmen toplam devamsızlık süresini aşan öğrenciler, devamlı öğrenciler gibi işleme tabi tutularak başarılı sayılacak.

2016-2017 eğitim ve öğretim yılı ile sınırlı olmak üzere, derslerinde başarılı olmalarına rağmen özürlü-özürsüz toplam devamsızlık süresini aşan; ancak yükseköğretime devam etmeye hak kazanma durumunda olan son sınıf öğrencileri ile velilerden gelen talep üzerine bu öğrenciler, devamlı öğrenciler gibi işleme tabi tutularak başarılı sayılacak.

Bakan Yılmaz’ın onayıyla illere gönderilen yazıya göre, tüm örgün ortaöğretim kurumlarının son sınıf öğrencilerinden; ders kesim tarihi itibarıyla tüm derslerden başarılı olmasına rağmen toplam devamsızlık süresini aşan öğrencilerin durumu devamlı öğrenciler gibi değerlendirilecek."

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