Üniversite gençlerine Büyükşehir güvencesi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, gerçekleştirdiği proje ve çalışmalarıyla Kocaeli’ndeki üniversite gençliğine yönelik ilgisini sürdürüyor.

Kocaeli Üniversitesi ve Gebze Teknik Üniversitesi’nde eğitim gören üniversite gençleriyle sık sık bir araya gelen ve onların görüş ve isteklerini dinleyen Büyükşehir Belediyesi, bu tutumuyla gençlerin takdirini topluyor. Büyükşehir geçtiğimiz günlerde yine bir toplantı düzenledi. Toplantıda gençlere hitap eden Gençlik ve Sosyal Hizmetleri Dairesi Başkanı Ali Bilgi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin gençlere ve fikirlerine büyük önem verdiğini belirterek, “Biz sizlerin projelerinize ve fikirlerinize her zaman katkı vermek istiyoruz. Sizin ve camianızın katkısına olan proje ve fikirleriniz bu anlamda bizim için çok değerli. Büyükşehir Belediyesi’nin güvenini lütfen yanınızda hissedin” dedi. Bilgi, toplantıda gençlere ileriki günlerde üniversitede faaliyet gösteren öğrenci kulüplerini bir araya toplayacak Gençlik Merkezi’nin de müjdesini verdi.

ÜNİVERSİTE GENÇLİĞİ’NDEN TOPLANTIYA BÜYÜK İLGİ

Seka Park Otel’de gerçekleşen toplantıya; Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Ali Bilgi, Gençlik Hizmetleri Şube Müdürü Eyüp Ensar Demir, Kocaeli Üniversitesi Öğrenci Konseyi Başkanı Metin Geldeş, Gebze Teknik Üniversitesi Öğrenci Konseyi Başkanı Aydın Kurt, Kocaeli Üniversitesi ve Gebze Teknik Üniversitesi’nde faaliyet gösteren kulüp liderleri ve öğrenciler katıldı.

PAYDAŞ OLMAKTAN MUTLULUK DUYUYORUZ

Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Ali Bilgi konuşmasında Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’nun üniversite gençliğine verdiği öneme değindi, “Büyükşehir Belediye Başkanımız İbrahim Karaosmanoğlu, sizlerle birlikte gerçekleştirdiğimiz projelerde paydaş olmaktan büyük mutluluk duyuyor. Buradaki buluşmayı birlik ve beraberliğimiz açısından önemli bir kazanç olarak görüyoruz” dedi.

GENÇLİK MERKEZİ MÜJDESİ

Ali Bilgi, interaktif formdaki toplantıda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin üniversite gençliğine yönelik çalışma ve projelerini içeren bir sunum yaptı. Bu aşamada gençlere bir de müjde veren Bilgi, “Sizden üniversitedeki kulüpleri bir araya getiren bir platform önerisi vardı. Bu çerçevede Kocaeli Üniversitesi ile bir protokol yaptık ve bir mekân belirmesine gittik. İçinde tiyatro salonu, 24 saat açık kütüphanesi olan ve akademik eğitimlerin verildiği, spor yapma imkanı sağlayan yerleri içeren bir proje üzerinde çalışıyoruz. Bu çalışmayı her zaman olduğu gibi yine üniversite öğrencisi arkadaşlarımızla istişare ederek yapıyoruz. Yani sizin üniversite ortamında neye ihtiyacınız varsa bunları birlikte konuşarak, planlayarak ilerliyoruz” dedi.

105 LİDER ÖĞRENCİ BİZE KATKI SUNUYOR

Ayrıca Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin, Kocaeli Üniversitesi’nde eğitim gören 105 lider öğrencisi olduğunu hatırlatan Bilgi, ‘’Bu lider öğrencilerimiz, Büyükşehir Belediyesi’nin Akademi Üniversite, Akademi Lise ve Bilgievlerinde bize destek veriyorlar, kendilerini meslek hayatlarına hazırlıyorlar, kendi ilimlerini çoğaltıyorlar ve bizim çalışmalarımızı da daha kaliteli hale getiriyorlar” şeklinde konuştu.

KYK İLE İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ

Üniversite gençliğinin gerek eğitim, gerek gelişim ve gerekse de sportif anlamda faaliyet yapması için Kredi Yurtlar Kurumu ile bir işbirliği protokolü imzaladıklarını anlatan Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Bilgi, “Bize talep gelmesi halinde bu noktada lojistik destek veriyoruz. Arızlı’da, Karamürsel’de bu yönde yaptığımız çalışmalar var. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin spor tesisleri de bulunuyor. Gençler bu imkanlardan yararlanabilir” dedi.

ÜNİVERSİTE GENÇLİĞİ KİTAP FUARINA DAMGA VURACAK

Toplantıda, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin mayıs ayında 9. kez kitapseverlere kapılarını açacak olan Kocaeli Kitap Fuarı da gündeme geldi. Bu yılki Kitap Fuarı’nda Gençlik Hizmetleri olarak bir tema ve hedef koyduklarını anlatan Bilgi, “Bu yıl Kocaeli Üniversitesi’ndeki gençlerimizin orada daha etkin olmasını, orayı üniversite gençliği ile daha canlı hale getirmeyi hedefliyoruz. 83 bin üniversitede okuyan gencimiz var. Yani bizim ilçe nüfuslarımızdan çok daha fazla bir sayı bu. Bu gençlerin Kocaeli Kitap Fuarı’na faaliyetleriyle, varlığıyla tabiri caizse damga vurmasını istiyoruz” dedi. Konuşmasının ardından sözü toplantıya katılan üniversite gençlerine veren Bilgi, kulüp liderlerinden gelen fikir ve projeleri not etti.