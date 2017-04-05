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Üniversite hastanesinde kamu ihale eğitimi ve satın alma eğitimi verildi

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Üniversite hastanesinde kamu ihale eğitimi ve satın alma eğitimi verildi
Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi  Başhekimliği ve  Kamu İhale Kurumu İşbirliğinde ‘’Kamu İhale Mevzuatı ve Satınalma Eğitimi’’ düzenledi.

Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi  Tıp Fakültesi Konferans salonunda düzenlenen eğitim  3 ve 4 Nisan tarihlerinde tam  gün olarak yapıldı. Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Döner Sermaye İşletme Müdürü Burhan ERES veHastane Müdürü  Ümit TIRPANCI  tarafından organize edilen eğitime katılanlar  Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi  Bashekimi  Prof.Dr.Nuh.Zafer CANTÜRK  ,Kamu Hastaneler Genel Sekreterliğine bağlı  olan hastanelerin  müdür ve müdür yardımcıları ve satın alma çalışanları katıldı.

3 Nisan Pazartesi Günü Saygı Duruşu ve  İstiklal  Marşı  ile başlayan program Hastane Müd.Ümit Tırpancı ve Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi   başhekimi Prof.Dr.Nuh.Zafer CANTÜRK   ün açılış konuşmasıyla başladı .Konuşmasında Prof.Dr. Cantürk böyle bir kursu düzenlemenin ihale yasasındaki önemli noktaları birinci elden dinlemenin mutluğunu dile getirdi.Bu kursun düzenlenmesi için Ankarada gerekli girişimlere yardımcı olan Milletvekili Radiye Sezer  KATIRCIOĞLUNA ve İhale kurumu üst yönetimine teşekkür etti.Daha sağlıklı ve usulune uygun ihale alım satımı yapılabilmesi için hem bizim hastanemizden hemde şehrimizdeki diğer hastanelerden katılan katılımcılara başarılar diledi.

Kamu İhale Grup  başkanı Türkan Zehir tarafından kamu ihale mevzuatında ortak hükümler ve itiraz ,şikayet süreçleri anlatıldı.

 

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