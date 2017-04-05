Üniversite hastanesinde kamu ihale eğitimi ve satın alma eğitimi verildi

Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimliği ve Kamu İhale Kurumu İşbirliğinde ‘’Kamu İhale Mevzuatı ve Satınalma Eğitimi’’ düzenledi.

Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Tıp Fakültesi Konferans salonunda düzenlenen eğitim 3 ve 4 Nisan tarihlerinde tam gün olarak yapıldı. Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Döner Sermaye İşletme Müdürü Burhan ERES veHastane Müdürü Ümit TIRPANCI tarafından organize edilen eğitime katılanlar Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Bashekimi Prof.Dr.Nuh.Zafer CANTÜRK ,Kamu Hastaneler Genel Sekreterliğine bağlı olan hastanelerin müdür ve müdür yardımcıları ve satın alma çalışanları katıldı.

3 Nisan Pazartesi Günü Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan program Hastane Müd.Ümit Tırpancı ve Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi başhekimi Prof.Dr.Nuh.Zafer CANTÜRK ün açılış konuşmasıyla başladı .Konuşmasında Prof.Dr. Cantürk böyle bir kursu düzenlemenin ihale yasasındaki önemli noktaları birinci elden dinlemenin mutluğunu dile getirdi.Bu kursun düzenlenmesi için Ankarada gerekli girişimlere yardımcı olan Milletvekili Radiye Sezer KATIRCIOĞLUNA ve İhale kurumu üst yönetimine teşekkür etti.Daha sağlıklı ve usulune uygun ihale alım satımı yapılabilmesi için hem bizim hastanemizden hemde şehrimizdeki diğer hastanelerden katılan katılımcılara başarılar diledi.

Kamu İhale Grup başkanı Türkan Zehir tarafından kamu ihale mevzuatında ortak hükümler ve itiraz ,şikayet süreçleri anlatıldı.