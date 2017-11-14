Üniversite hastanesine kanser hastalarının tedavisi için yeni cihaz

Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nin sunduğu sağlık hizmetlerinde kalitenin daha da arttırılması için bir yeniliğe daha imza atıldı. Sağlık Bakanlığı, her gün yüzlerce hastaya radyoterapi hizmeti veren Kocaeli Üniversitesi Radyasyon Onkolojisine kanser hastalarına daha modern bir teknoloji kullanılarak radyoterapi yapılması için yoğunluk ayarlı Lınac Radyoterapi Cihazı tahsis etti. Kanser hastalarına umut ışığı olan cihaz hakkında bilgi veren Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Maksut Görkem Aksu, "Sağlık Bakanlığı tarafından üniversitemize kanser tedavisinde daha modern yöntemler kullanılması açısından Radyoterapi Cihazı tahsis edildi. Günde 140-150 civarı kanser hastasına radyoterapi yöntemi uyguladığımız hastanemizde 2 adet radyoterapi cihazımız zaten mevcuttu. Bu cihaz diğerlerinden farklı olarak daha gelişmiş yoğunluk ayarıyla daha hızlı radyoterapi yapmamızı sağlıyor. Bizim radyocerrahi dediğimiz ama halk arasında nokta atış diye bilinen yöntemle daha küçük bir alana yüksek dozda ışın vererek etkili bir tedavi uyguluyoruz. Bu cihaz en küçük tümörlere bile yüksek dozda ışınlar vererek tedavi sürecinde olumlu sonuçlar almamızı sağlıyor" dedi.

HASTANEMİZ ÇEVRE İLLERE HİTAP EDEN POTANSİYELE SAHİP

Kanser hastalarına Avrupa standardının üstünde hizmet sunulduğunu kaydeden Prof. Dr. Aksu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bolu, Düzce, Bilecik gibi illerde radyoloji cihazı olmadığı için Kocaeli Üniversitesi'nin çevre illere hitap eden bir potansiyeli var. Üniversitemizin mevcut altyapısına bu cihazın dahil olmasıyla birlikte radyoterapi tedavisinde Avrupa ve Amerika standartlarının üstüne çıktık. Türkiye'deki en üst teknolojiye sahip cihazlardan bir tanesi bizim üniversitemize kuruldu. Bu da hastalarımıza radyoterapi tekniklerinin yüzde 100'ünü kapsayan bir hizmet vermemizi sağladı"

TÜRKİYE’NİN EN KALİTELİ RADYOTERAPİ HİZMETİNİ VERİYORUZ

Türkiye'nin en kaliteli radyoterapi hizmetini verdiklerini ifade eden Prof. Dr. Aksu, "Kocaeli Üniversitesi radyoterapi alanında adını duyurmuş bir merkezdi. Ama artık mevcut 3 cihazımız ve hasta sayımızla Türkiye'nin sayılı onkoloji merkezinden biri haline geldik. Bizim, Kocaeli ve çevre illerdeki hastalara hizmet vermek gibi bir felsefemiz var. Yeni cihazla birlikte hastaların bekleme süresini kısaltarak Türkiye'nin en kaliteli radyoterapi hizmetini veriyoruz. Zaten tercih edilen bir merkez olan Kocaeli Üniversitesi bu cihazla birlikte kalitesini daha da arttırdı" dedi.