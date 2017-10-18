Üniversite öğrencileri hastalara yardımcı oluyor

Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi'nden gönüllü öğrenciler, Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde kurulan stantlar sayesinde 65 yaş üstü, engelli ve gebe olmak üzere ihtiyaç duyan tüm hastalara yardımcı oluyor. Hastanenin yoğunluğu ve büyüklüğü göz önüne alındığında hastaların poliklinik hizmetlerine erişiminde kolaylık sağlanıyor. Öğrenciler kurulan stantlarda hafta içi her gün belli saatlerde hasta ve yakınlarına almak istedikleri poliklinik hizmetlerine erişim konusunda yardımcı olurken, hastaların yaşadıkları sıkıntıları belirleyip çözümüne de katkı sunuyor.