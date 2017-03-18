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Üniversite öğrencisinin kısa filmi Hollywood'da yarı finale çıktı

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Üniversite öğrencisinin kısa filmi Hollywood'da yarı finale çıktı
Kocaeli Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü öğrencisi Hakan Cengiz, yönetmenliğini yaptığı 'Tarla' filmiyle Hollywood Kısa Film Festivali'nde yarı finale çıktı.

Hakan Cengiz, filminin gelecek yıllarda yaşanabilecek çevre felaketlerini konu aldığını belirterek, "Film, Hollywood Kısa Film Festivali'nde yarı finale kaldı. Son 20 film içerisindeydi. Lakin finali göremedik. Umarım daha büyük festivallerde daha güzel yerlere gelebilirim" dedi.

Kocaeli Üniversitesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü öğrencisi olan ve Payitaht Abdülhamid dizisinde kamera asistanlığı yapan 24 yaşındaki Hakan Cengiz, yönetmenliğini yaptığı 'Tarla' isimli filmiyle Hollywood Kısa Film Festivali'nde yarı finale yükseldi. İnsanların gelecek yıllarda yaşayabileceği muhtemel çevre felaketlerini konu alan filmde çiftçilik yapan Mümin Küsmez rol aldı. Silivri'nin Kavaklı Köyü'nde çekimleri yapılan filmde ünlü oyuncu Levent Ülgen de Cahit Sıtkı Tarancı'nın 'Memleket İsterim' şiirini seslendirdi.

Hakan Cengiz, filminin çevre problemlerini anlattığını belirterek, "Filmim Tarla, insanların gelecek yıllarda yaşayacağı çevre problemlerini anlatmakta. Film, Hollywood Kısa Film Festivali'nde yarı finale kaldı. Son 20 film içerisindeydi. Lakin finali göremedik. Filmin senaryosunu arkadaşım Mehmet Emin Katırcı yazdı, yönetmenliğini ben yaptım. Filmde Cahit Sıtkı Tarancı'nın 'Memleket İsterim' şiirini seslendirdik. Şiiri seslendiren değerli oyuncumuz Levent Ülgen'dir. Filmin konusu insanların gelecek yıllarda yaşayacağı çevre problemleri. Bu kuraklık olsun, hayvanlarla ilgili problemler olsun, güzel bir konuya değindiğimi düşünüyorum. Filmin senaryosunu arkadaşımla beraber yaklaşık bir sene önce yazmıştık. 2016 Nisan ayında çekebildim filmi" diye konuştu.

Gelecek aylarda yeni bir film üzerinde çalışacağını söyleyen Cengiz, "Filmdeki metaforları anlayan oldu, anlamayan oldu. Çok güzel olduğunu söyleyen oldu. Beğenmediğini söyleyenler oldu. 'Şunu şunu yapsan çok daha güzel olurdu' diyenler oldu. Hepsini değerlendirdim. Fakat kendi açımdan filmi, zaten ben senaryosunu okuduktan sonra kafamda çekmiştim. Kafamda çektiğim gibi de filme aldım. O yüzden destekçim olan herkese çok teşekkür ediyorum. Filmin yarı finale kalması beni çok mutlu etti ve onurlandırdı. Umarım daha büyük festivallerde daha güzel yerlere gelebilirim. Önümüzdeki aylarda yeni bir film çekmek istiyorum. Yine senaryosunu Mehmet Emin Katırcı yazdı, yönetmenliğini ben yapmak istiyorum. Filmin ismi belli, 'Acılar Denizi' olacak. Önümüzdeki aylarda bu film üzerine çalışacağım" dedi.

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