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Üniversitede ilk bloğun temeli atıldı

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Üniversitede ilk bloğun temeli atıldı
Körfez Belediyesi tarafından yapılan üniversite kampüsü inşaatında ilk bloğun temeli atıldı. 

Körfez Belediyesi, eski belediye binasının olduğu bölgeye yapılacak olan üniversite binası için çalışmalara başladı. Selçuklu mimarisiyle tasarlanan Körfez Kampüsü, son teknolojik ürünlerle donatılacak. 4 bin 500 öğrenci kapasiteli Körfez Kampüsü’nün çalışmalarını yakından takip eden Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, 5 bloktan oluşacak olan kampüsün ilk bloğun temel atma törenine de katıldı.

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KÖRFEZ DEĞER KAZANACAK

Çalışmalarla ilgili bilgiler veren Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, “Bu bina ile Körfezimiz çok büyük değer kazanacak. Üniversite inşaatımızda ilk bloğumuzun temelini attık. Körfezimize hayırlı uğurlu olsun. Körfez bir sanayi kenti, liman kenti aynı zamanda da bir ilim kenti olma yolunda adım adım ilerliyor. Üniversite binamız Selçuklu mimarisinde bir yapıt olacak. Bu bina ile Körfezimiz çok büyük değer kazanacak” dedi.

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İKİ PROJE DAHA YOLDA

Yarımca’nın ardından Hereke’de yapılacak üniversite binası için de çalışmalara başlayacaklarını belirten Başkan Baran, “İlimtepe bölgesine kazandıracağız bir üniversite projesi daha var. Hedefimiz Körfez’i gerçekten bir ilim kenti haline getirmek. Ayrıca Yarımca’da yaptığımız üniversite binası alanında kalan amfi tiyatromuzu da restore edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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