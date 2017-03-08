Üniversitede sevgilisine satırla saldıran gence 15 yıl hapis

Kocaeli Üniversitesi’nde 2014 yılında meydana gelen olayda kız arkadaşına saldırarak çektiği silah tutukluluk yapınca satırla yaralayan gence 15 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Kocaeli Üniversitesi’nde 17 Nisan 2014 tarihinde Bilgisayar Programcılığı bölümünde öğrenci olan Serdar Karakuş, Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü önünde eski kız arkadaşı Selma P. İle tartışmıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Karakuş yanında getirdiği silahı çekmiş ancak silahın tutukluluk yapması üzerine çantasındaki satırı çıkararak Selma P.’yi boynundan ve parmağından yaralamıştı. Olay sonrası yaralanan Selma P., KOÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi edilmiş, Karakuş ise tutuklanmıştı. Tutuklu olarak yargılanan Karakuş, davanın karar duruşmasında 15 yıl 3 ay hapis ve 600 TL para cezasına çarptırıldı.

Kocaeli Üniversitesi’nde meydana gelen saldırı sonrası tutuklanan Serdar Karakuş’un karar duruşması Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Duruşmada taraf avukatları ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı temsilcisi hazır bulundu. Duruşmada son kez ifadeleri dinleyen mahkeme heyeti, sanık Serdar Karakuş hakkında öldürmeye teşebbüs suçunun teşebbüs aşamasında kaldığı için 12 yıl hapis cezası verilmesine, silahla tehdit suçundan 2 yıl, yasak silah bulundurmak suçundan 1 yıl hapis ve 600 TL para cezası ile birlikte hakaret suçundan da 3 ay hapis cezası verilmesine karar verdi. Heyet son olarak iyi hal indirimi uygulamayan Karakuş’a toplamda 15 yıl 3 ay hapis cezası ve 600 TL para cezası verdi.