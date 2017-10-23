Üniversiteli kadınlardan müftülük önünde eylem

Eyleme katılan kadınlar basın açıklaması öncesinde “Müftülük yasası hükümsüzdür, Meclisten geçen kadınlardan geçemez” şeklinde sloganlar attı. Basın açıklamasını Üniversiteli Kadın Kolektifi adına Güleycan Aktürk yaptı.

BU YASA LAİK TOPLUMA AYKIRI

Müftülere nikah kıyma yetkisi veren yasanın laik bir topluma aykırı olduğunu söyleyen Aktürk, “Biz kadınlar haftalardır söylüyoruz. Müftülüklere nikah kıyma yetkisi veren bu yasayı tanımıyoruz diyoruz. Kadın düşmanı yasalarınızı geçiremezsiniz dedik. ‘İsteseniz de istemeseniz de bu yasayı geçireceğiz’ dediler. ‘Çocuk evliliklerin önünü açacağız, cinsel istismarın üstünü kapatacağız, kadın düşmanlığına devam edeceğiz, medeni haklardan yoksul bırakılmasını sağlayacağız’ dediler. Biz kadınlar tekrar haykırıyoruz. Bu yasa eşit ve laik bir topluma aykırı. Bu yasayı meclisten geçirdiniz fakat sokaktan geçiremeyeceksiniz” dedi.

Ayşegül KALAYCI

