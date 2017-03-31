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Üniversiteli sigortacılarla tecrübelerini paylaştılar

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Üniversiteli sigortacılarla tecrübelerini paylaştılar
Kocaeli Üniversitesi Kandıra Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık Programı öğrencilerine "Mesleki Sohbetler" projesi kapsamında Sigorta Cini yöneticileri mesleki tecrübelerine aktardı.

Sigorta Cini yöneticileri Kocaeli Üniversitesi Kandıra Meslek Yüksek Okulu Bankacılık ve Sigortacılık Programı öğrencileriyle bir araya geldi. Sigorta Cini ile Mesleki Sohbetler adlı proje dahilinde düzenlenen sohbete, sigortacılık öğrenimi gören öğrenciler katıldı. Proje kapsamında sohbet sırasında sektörde kariyer yapmak isteyen öğrencilere yol gösterecek bilgiler aktarıldı. Öğrencilere bilgilendirici bir sunum yapan Sigorta Cini yöneticileri, sunumun ardından öğrencilerin sektör hakkındaki sorularını yanıtladı. Sigortacılık bilincini geliştirmek ve sektöre katkı sağlamak amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında başarılı öğrencilere staj imkanı da sağlanacak.

Sigorta Cini CEO'su Pieter-Bas Vos sosyal sorumluluk bilinciyle projeyi hayata geçirdiklerini belirterek, "Meslek yüksek okullarında okuyan öğrencilere rol model olmayı hedeflediğimiz bu proje sayesinde sektör ve sektörün gelecekteki temsilcileri arasında bir köprü görevi görüyoruz. Aynı zamanda başarılı öğrencilere staj imkanı da sağlayacağız" dedi. 

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